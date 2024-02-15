سياحة الأعيان تزور جمعية الفنادق الأردنية

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عمان 15 شباط (بترا) – زارت لجنة السياحة والتراث في مجلس الأعيان، برئاسة العين عبدالحكيم محمود الهندي، اليوم الخميس، جمعية الفنادق الأردنية.

والتقت اللجنة بحضور أمين عام وزارة السياحة عماد حجازين، ونائب مدير هيئة تنشيط السياحة وائل الروسان، والأعيان سليم خير، محمد الازايدة، محاسن جاغوب، فاضل الحمود، خير الدين هاكوز، عبدالله مطر، ميسون العتوم، أعضاء الجمعية.

وقال العين الهندي، إن الزيارة جاءت للاطلاع على واقع عمل الجمعية، التي تعنى بالتعاون والتنسيق مع الوزارة والدوائر والمؤسسات والجمعيات السياحية، مؤكدًأ أن القطاع السياحي يمثل موردًا أساسيًا للاقتصاد الأردني.

‎من جهته، استعرض حجازين دور الوزارة في التشبيك مع كافة القطاعات السياحية الرسمية وغير الرسمية، لافتًا إلى أن تطور القطاع يأتي من خلال جودة الخدمات المقدمة وأسعارها مقارنة بالدول المجاورة، مشيرا إلى أن التعديلات التي طرأت على قانون السياحة، جاءت متوائمة مع رؤية التحديث الاقتصادي، من أجل تسهيل الاجراءات على المستثمر.

بدوره، أشار نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية حسين الهلالات، الى تطور القطاعي السياحي، حيثُ يوجد حاليًا 631 منشأة فندقية، يعمل بها 22 ألفا، مبينًا أن حجم الاستثمار وصل إلى ما يقارب 20 مليار دينار .

وقال، إن رؤية الجمعية تتمحور حول الريادة في تطوير القطاع الفندقي وتحسين مستوى الخدمة لتصبح متميزة ورائدة في الابداع والابتكار محليا وعربيا وعالمياً، لتحقيق التنمية المستدامة للقطاع.

من جهتهم أكد الأعيان، أن الأردن يعتبر أحد أهم مناطق الجذب السياحي الدينية والتاريخية في المنطقة، ويتمتع بمواصفات تجعله مقصداً للسيّاح والزوّار من مختلف أنحاء العالم طيلة العام، لافتين إلى ضرورة تقديم أفضل الخدمات للسياح وتحسين البنية التحتية للمرافق السياحية.

--(بترا)

م ش/ ف م/اح

15/02/2024 16:59:06