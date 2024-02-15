وزير الاتصال الحكومي يلتقي وكيل وزارة الخارجية الأميركية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 15 شباط (بترا)- استقبل وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور مهند المبيضين في مكتبه بالوزارة اليوم الخميس، وكيل وزارة الخارجية الأميركية لشؤون العلاقات العامة والدبلوماسية إليزابيث آلين.
وأكد المبيضين، خلال اللقاء الذي حضره أمين عام الوزارة الدكتور زيد النوايسة، عمق العلاقة الاستراتيجية التي تجمع الأردن والولايات المتحدة الأميركية، والتي تمتد لأكثر من 70 عاماً، مثمنا الدعم الأميركي للمملكة في العديد من المجالات.
وأشار إلى أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات وخصوصا في مجال الإعلام، لافتا إلى الشراكة الاستراتيجية بين وزارة الاتصال الحكومي والسفارة الأميركية في الأردن، في تصميم وتنفيذ برنامج تدريب وبناء قدرات العاملين في الاتصال الحكومي الذي بدأ عام 2023 ويستمر حتى عام 2025، ويستهدف تدريب 54 ناطقا إعلاميا باسم الوزارات والمؤسسات الحكومية، و81 عاملا في الاتصال الحكومي.
بدورها، أشادت آلين بدور وزارة الاتصال الحكومي في وضع السياسة العامة للإعلام والاتصال الحكومي، التي تهدف لتعزيز ثقة الجمهور ووسائل الإعلام والاتصال في السياسات وعمليات التواصل الحكومية.
وأشارت إلى أهمية برنامج تدريب وبناء قدرات العاملين في الاتصال الحكومي، الذي يستهدف تعزيز وتطوير قدرات الناطقين الإعلاميين باسم الوزارات والمؤسسات العامة والعاملين في المديريات والوحدات الإعلامية الحكومية، الأمر الذي يسهم في توحيد الرواية الرسمية، وتعزيز انسيابية تدفق المعلومات لوسائل الإعلام والجمهور.
--(بترا)
هـ أ / ف م/اح
15/02/2024 16:56:22
MENAFN15022024000117011021ID1107858563
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