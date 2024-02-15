وزير الاتصال الحكومي يلتقي وكيل وزارة الخارجية الأميركية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 15 شباط (بترا)- استقبل وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور مهند المبيضين في مكتبه بالوزارة اليوم الخميس، وكيل وزارة الخارجية الأميركية لشؤون العلاقات العامة والدبلوماسية إليزابيث آلين.

وأكد المبيضين، خلال اللقاء الذي حضره أمين عام الوزارة الدكتور زيد النوايسة، عمق العلاقة الاستراتيجية التي تجمع الأردن والولايات المتحدة الأميركية، والتي تمتد لأكثر من 70 عاماً، مثمنا الدعم الأميركي للمملكة في العديد من المجالات.

وأشار إلى أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات وخصوصا في مجال الإعلام، لافتا إلى الشراكة الاستراتيجية بين وزارة الاتصال الحكومي والسفارة الأميركية في الأردن، في تصميم وتنفيذ برنامج تدريب وبناء قدرات العاملين في الاتصال الحكومي الذي بدأ عام 2023 ويستمر حتى عام 2025، ويستهدف تدريب 54 ناطقا إعلاميا باسم الوزارات والمؤسسات الحكومية، و81 عاملا في الاتصال الحكومي.

بدورها، أشادت آلين بدور وزارة الاتصال الحكومي في وضع السياسة العامة للإعلام والاتصال الحكومي، التي تهدف لتعزيز ثقة الجمهور ووسائل الإعلام والاتصال في السياسات وعمليات التواصل الحكومية.

وأشارت إلى أهمية برنامج تدريب وبناء قدرات العاملين في الاتصال الحكومي، الذي يستهدف تعزيز وتطوير قدرات الناطقين الإعلاميين باسم الوزارات والمؤسسات العامة والعاملين في المديريات والوحدات الإعلامية الحكومية، الأمر الذي يسهم في توحيد الرواية الرسمية، وتعزيز انسيابية تدفق المعلومات لوسائل الإعلام والجمهور.

--(بترا)

هـ أ / ف م/اح

15/02/2024 16:56:22