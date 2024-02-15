الملك للمتقاعدين العسكريين: كنتم على العهد وستبقون في خدمة الأردن الغالي

الملك للمتقاعدين العسكريين: كنتم على العهد وستبقون في خدمة الأردن الغالي
التاريخ
2/15/2024 2:32:45 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 15 شباط (بترا)- اكد جلالة الملك عبدالله الثاني أن المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى كانوا على العهد وسيبقون في خدمة الأردن الغالي والدفاع عن حماه.
وقال جلالته في تغريدة حيا بها المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامي في يوم الوفاء "كنتم على العهد وستبقون في خدمة الأردن الغالي والدفاع عن حماه. نحيي المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى في يوم الوفاء. أنتم رديف جيشنا العربي المصطفوي وأجهزتنا الأمنية الباسلة".
--(بترا)
اح
15/02/2024 16:47:54
MENAFN15022024000117011021ID1107858562
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