الملك للمتقاعدين العسكريين: كنتم على العهد وستبقون في خدمة الأردن الغالي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 15 شباط (بترا)- اكد جلالة الملك عبدالله الثاني أن المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى كانوا على العهد وسيبقون في خدمة الأردن الغالي والدفاع عن حماه.

وقال جلالته في تغريدة حيا بها المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامي في يوم الوفاء "كنتم على العهد وستبقون في خدمة الأردن الغالي والدفاع عن حماه. نحيي المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى في يوم الوفاء. أنتم رديف جيشنا العربي المصطفوي وأجهزتنا الأمنية الباسلة".

--(بترا)

اح

15/02/2024 16:47:54