البرلمان العربي يدعو دولا لمراجعة موقفها من الاحتلال الإسرائيلي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القاهرة 15 شباط ( بترا )- دعا البرلمان العربي دولا أفريقية وأخرى في أميركا اللاتينية التي ما تزال تدعم الاحتلال الاسرائيلي، إلى مراجعة موقفها والانتصار لمبادئ الحق والإنسانية التي تجسدها عدالة القضية الفلسطينية.
ودعا رئيس البرلمان العربي عادل العسومي في افتتاح المؤتمر البرلماني "جنوب-جنوب" المنعقد في الرباط المشاركين في المؤتمر إلى أن إصدار نداء لتوحيد مواقف الدول العربية والأفريقية ودول أميركا اللاتينية، وتكثيف الضغط لوضع حد للجرائم البشعة والاعتداءات الهمجية التي يتعرض لها الفلسطينيون، مستنكراً صمت المجتمع الدولي وعجزه عن إصدار قرار لوقف إطلاق النار في أسوأ أزمة إنسانية كشفت الوجه القبيح لسياسة المعايير المزدوجة.
وأكد أن التعاون الإقليمي، أصبح ضرورة مُلِحة لمواجهة تحديات مشتركة كثيرة، كمكافحة الفقر والبطالة وتحقيق متطلبات التنمية المستدامة، وتطوير التعليم والمنظومة الصحية، وتمكين المرأة والشباب، وتحقيق الأهداف التنموية التي تصبو إليها شعوبنا.
--(بترا)
ن ا/ ف م/اح
15/02/2024 16:18:19
MENAFN15022024000117011021ID1107858560
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