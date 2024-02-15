البرلمان العربي يدعو دولا لمراجعة موقفها من الاحتلال الإسرائيلي

MENAFN - Jordan News Agency)

القاهرة 15 شباط ( بترا )- دعا البرلمان العربي دولا أفريقية وأخرى في أميركا اللاتينية التي ما تزال تدعم الاحتلال الاسرائيلي، إلى مراجعة موقفها والانتصار لمبادئ الحق والإنسانية التي تجسدها عدالة القضية الفلسطينية.

ودعا رئيس البرلمان العربي عادل العسومي في افتتاح المؤتمر البرلماني "جنوب-جنوب" المنعقد في الرباط المشاركين في المؤتمر إلى أن إصدار نداء لتوحيد مواقف الدول العربية والأفريقية ودول أميركا اللاتينية، وتكثيف الضغط لوضع حد للجرائم البشعة والاعتداءات الهمجية التي يتعرض لها الفلسطينيون، مستنكراً صمت المجتمع الدولي وعجزه عن إصدار قرار لوقف إطلاق النار في أسوأ أزمة إنسانية كشفت الوجه القبيح لسياسة المعايير المزدوجة.

وأكد أن التعاون الإقليمي، أصبح ضرورة مُلِحة لمواجهة تحديات مشتركة كثيرة، كمكافحة الفقر والبطالة وتحقيق متطلبات التنمية المستدامة، وتطوير التعليم والمنظومة الصحية، وتمكين المرأة والشباب، وتحقيق الأهداف التنموية التي تصبو إليها شعوبنا.

--(بترا)

ن ا/ ف م/اح

15/02/2024 16:18:19