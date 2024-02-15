تراجع التعديات على الغابات في عجلون

MENAFN - Jordan News Agency)

عجلون 15 شباط (بترا) علي فريحات- ساهمت الإجراءات الرقابية المكثفة والخطط الاستباقية التي اتخذتها مديرية زراعة عجلون، وتفعيل برنامج المناوبات، في تراجع نسبة التعديات على الثروة الحرجية بنسبة تزيد على 80 بالمئة مقارنة بما كان يسجل سابقا.

وقال مدير زراعة عجلون المهندس رامي العدوان، إن كوادر المديرية وبايعاز من وزير الزراعة، تولي اهتماما كبيرا للمحافظة على الغابات وتشديد الرقابة لحماية الثروة الحرجية وعدم التهاون مع أي معتدِ، ومراعاة خصوصية المحافظة وطبيعة تضاريسها الصعبة التي تحتاج إلى جهود مضاعفة للحفاظ على الغابات .

وأضاف العدوان في تصريح اليوم الخميس، إلى أنه وعلى الرغم من انخفاض نسب الاعتداءات، إلا أن جهود حماية الغابات ما زالت مستمرة بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية من الحاكمية الادارية والشرطة البيئية لاتخاذ التدابير اللازمة، وتوظيف كافة الامكانات لحماية الغابات وخاصة في فصل الشتاء.

وقال، إن نسبة الحراج بمحافظة عجلون تشكل 34 بالمئة على مستوى المملكة، ما يستدعي تكثيف الحملات التوعوية والبيئية وإبراز جهود حماية الغابات، مشيرا الى دور وسائل الاعلام في الحد من الآثار السلبية لهذه التعديات على الغابات والبيئة والتنوع الحيوي والأشجار المعمرة والغطاء النباتي.

وثمن العدوان، تعاون جميع المؤسسات والجهات المعنية مع مديرية الزراعة في الحفاظ على الثروة الحرجية وحمايتها من الاعتداءات، ما يؤكد العلاقة التشاركية للحفاظ على هذه الثروة الوطنية.

--(بترا)

ع ف/ ف م/اح

15/02/2024 16:00:49