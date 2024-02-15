تراجع التعديات على الغابات في عجلون

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عجلون 15 شباط (بترا) علي فريحات- ساهمت الإجراءات الرقابية المكثفة والخطط الاستباقية التي اتخذتها مديرية زراعة عجلون، وتفعيل برنامج المناوبات، في تراجع نسبة التعديات على الثروة الحرجية بنسبة تزيد على 80 بالمئة مقارنة بما كان يسجل سابقا.
وقال مدير زراعة عجلون المهندس رامي العدوان، إن كوادر المديرية وبايعاز من وزير الزراعة، تولي اهتماما كبيرا للمحافظة على الغابات وتشديد الرقابة لحماية الثروة الحرجية وعدم التهاون مع أي معتدِ، ومراعاة خصوصية المحافظة وطبيعة تضاريسها الصعبة التي تحتاج إلى جهود مضاعفة للحفاظ على الغابات .
وأضاف العدوان في تصريح اليوم الخميس، إلى أنه وعلى الرغم من انخفاض نسب الاعتداءات، إلا أن جهود حماية الغابات ما زالت مستمرة بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية من الحاكمية الادارية والشرطة البيئية لاتخاذ التدابير اللازمة، وتوظيف كافة الامكانات لحماية الغابات وخاصة في فصل الشتاء.
وقال، إن نسبة الحراج بمحافظة عجلون تشكل 34 بالمئة على مستوى المملكة، ما يستدعي تكثيف الحملات التوعوية والبيئية وإبراز جهود حماية الغابات، مشيرا الى دور وسائل الاعلام في الحد من الآثار السلبية لهذه التعديات على الغابات والبيئة والتنوع الحيوي والأشجار المعمرة والغطاء النباتي.
وثمن العدوان، تعاون جميع المؤسسات والجهات المعنية مع مديرية الزراعة في الحفاظ على الثروة الحرجية وحمايتها من الاعتداءات، ما يؤكد العلاقة التشاركية للحفاظ على هذه الثروة الوطنية.
--(بترا)
ع ف/ ف م/اح
15/02/2024 16:00:49
MENAFN15022024000117011021ID1107858557
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