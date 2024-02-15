روسيا: مقتل خمسة مدنيين وإصابة 18 بقصف على مدينة بيلغورود

MENAFN - Jordan News Agency)

موسكو 15 شباط (بترا)- أعلنت السلطات الحكومية الروسية اليوم الخميس، مقتل 5 مدنيين بينهم طفل وإصابة 18 آخرين بقصف صاروخي أوكراني استهدف مدينة بيلغورد جنوب غربي روسيا.

وقال حاكم مقاطعة بيلغورد فياتشيسلاف غلادكوف، في مؤتمر صحفي، "البيانات الأولية تشير إلى مقتل 5 أشخاص في بيلغورود بينهم طفل، وإصابة 18 آخرون بينهم 5 أطفال، وفرق الإسعاف والطوارئ تواصل عملها في مكان الاعتداء".

--(بترا)

س ح/ ف م/اح

15/02/2024 15:50:40