روسيا: مقتل خمسة مدنيين وإصابة 18 بقصف على مدينة بيلغورود

روسيا: مقتل خمسة مدنيين وإصابة 18 بقصف على مدينة بيلغورود
التاريخ
2/15/2024 2:32:42 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
موسكو 15 شباط (بترا)- أعلنت السلطات الحكومية الروسية اليوم الخميس، مقتل 5 مدنيين بينهم طفل وإصابة 18 آخرين بقصف صاروخي أوكراني استهدف مدينة بيلغورد جنوب غربي روسيا.
وقال حاكم مقاطعة بيلغورد فياتشيسلاف غلادكوف، في مؤتمر صحفي، "البيانات الأولية تشير إلى مقتل 5 أشخاص في بيلغورود بينهم طفل، وإصابة 18 آخرون بينهم 5 أطفال، وفرق الإسعاف والطوارئ تواصل عملها في مكان الاعتداء".
--(بترا)
س ح/ ف م/اح
15/02/2024 15:50:40
MENAFN15022024000117011021ID1107858556
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