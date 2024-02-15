الأورومتوسطي: الاحتلال الاسرائيلي يرتكب جرائم حرب في لبنان

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 15 شباط (بترا)- قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان اليوم الخميس، إنه "ينظر بخطورة إلى توسيع الجيش الإسرائيلي دائرة هجماته العسكرية في لبنان واستهدافه المتعمد للمدنيين، ما خلف عشرات القتلى والجرحى"، مشيرا الى "غارات جوية إسرائيلية استهدفت المدنيين في بلدات النبطية و "الصوانة" و"عدشيت"ما أسفر عن مقتل وإصابة العديدين في جريمة حرب جديدة ترتكبها إسرائيل بحق المدنيين اللبنانيين واستخدام الجيش الإسرائيلي لقذائف الفسفور الأبيض المدفعية المحرمة دوليًّا في قرى "الضهيرة" و"الماري" و"عيتا الشعب" في جنوب لبنان".
وأكد المرصد الأورومتوسطي أن التحقيقات الأولية في هجمات إسرائيل العسكرية تظهر انتهاكها للقانون الإنساني الدولي وقواعد الحرب بشأن ضرورة حماية المدنيين في جميع الأوقات أثناء النزاعات، مؤكدا أن تعمد إسرائيل شن هجمات عسكرية ضد المدنيين يشكل انتهاكًا لاتفاقيات جينيف وبروتوكولاتها الإضافيَّة لا سيما البروتوكول الإضافي الأول.
وشدد على أنه ينبغي فتح تحقيق دولي مستقل وفاعل في الانتهاكات الجسيمة وجرائم الحرب الناجمة عن هجمات إسرائيل العسكرية في جنوب لبنان، لا سيما ما يتعلق باستهداف المدنيين، والإفراط باستخدام القوة على نحو يخالف قواعد القانون الدولي الإنساني.
وطالب المرصد الأورومتوسطي الدول الحليفة لإسرائيل، لا سيما الولايات المتحدة الأميركية بتعليق مساعداتها العسكرية ومبيعات الأسلحة بالنظر لاستخدامها في انتهاكات جسيمة وجرائم حرب ضد المدنيين عُزل، مجددا التأكيد على الحاجة الماسة لإعلان وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة لإنهاء معاناة المدنيين والحيلولة دون وقوع المزيد من الخسائر في أرواح المدنيين، بما في ذلك في الأراضي اللبنانية.
--(بترا)
أ ن/ اح
15/02/2024 15:47:10
MENAFN15022024000117011021ID1107858555
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