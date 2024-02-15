الأورومتوسطي: الاحتلال الاسرائيلي يرتكب جرائم حرب في لبنان

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 15 شباط (بترا)- قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان اليوم الخميس، إنه "ينظر بخطورة إلى توسيع الجيش الإسرائيلي دائرة هجماته العسكرية في لبنان واستهدافه المتعمد للمدنيين، ما خلف عشرات القتلى والجرحى"، مشيرا الى "غارات جوية إسرائيلية استهدفت المدنيين في بلدات النبطية و "الصوانة" و"عدشيت"ما أسفر عن مقتل وإصابة العديدين في جريمة حرب جديدة ترتكبها إسرائيل بحق المدنيين اللبنانيين واستخدام الجيش الإسرائيلي لقذائف الفسفور الأبيض المدفعية المحرمة دوليًّا في قرى "الضهيرة" و"الماري" و"عيتا الشعب" في جنوب لبنان".

وأكد المرصد الأورومتوسطي أن التحقيقات الأولية في هجمات إسرائيل العسكرية تظهر انتهاكها للقانون الإنساني الدولي وقواعد الحرب بشأن ضرورة حماية المدنيين في جميع الأوقات أثناء النزاعات، مؤكدا أن تعمد إسرائيل شن هجمات عسكرية ضد المدنيين يشكل انتهاكًا لاتفاقيات جينيف وبروتوكولاتها الإضافيَّة لا سيما البروتوكول الإضافي الأول.

وشدد على أنه ينبغي فتح تحقيق دولي مستقل وفاعل في الانتهاكات الجسيمة وجرائم الحرب الناجمة عن هجمات إسرائيل العسكرية في جنوب لبنان، لا سيما ما يتعلق باستهداف المدنيين، والإفراط باستخدام القوة على نحو يخالف قواعد القانون الدولي الإنساني.

وطالب المرصد الأورومتوسطي الدول الحليفة لإسرائيل، لا سيما الولايات المتحدة الأميركية بتعليق مساعداتها العسكرية ومبيعات الأسلحة بالنظر لاستخدامها في انتهاكات جسيمة وجرائم حرب ضد المدنيين عُزل، مجددا التأكيد على الحاجة الماسة لإعلان وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة لإنهاء معاناة المدنيين والحيلولة دون وقوع المزيد من الخسائر في أرواح المدنيين، بما في ذلك في الأراضي اللبنانية.

--(بترا)

أ ن/ اح

15/02/2024 15:47:10