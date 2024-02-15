التعاون الإسلامي تدين هدم المنازل في القدس المحتلة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 15 شباط (بترا)- دانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، عمليات هدم المنازل المتواصلة التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة، وآخرها هدم منزل الناشط المقدسي فخري أبو دياب في سلوان، والإخطار بهدم عشرات المنازل في نفس المنطقة المحاذية للمسجد الأقصى لأغراض استيطانية.

واعتبرت المنظمة في بيان اليوم الخميس ما يحدث في سلوان امتدادا لعملية التهجير القسري للمقدسيين لصالح مشاريع تهويدية ومخططات الاستيطان الاستعماري بهدف تغيير الواقع الديمغرافي والجغرافي والقانوني للمدينة المقدسة.

وأكدت المنظمة أن القدس الشريف أرض محتلة، وهذه الأعمال انتهاك صارخ للقانون الدولي، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته بإلزام إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال باحترام القانون الدولي واتفاقيات جنيف، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وإنهاء الاحتلال.

--(بترا)

أ ن/ ف م/اح

15/02/2024 15:33:44