87 شهيدا و 104 إصابات في غزة خلال الـ24 ساعة الماضية

87 شهيدا و 104 إصابات في غزة خلال الـ24 ساعة الماضية
التاريخ
2/15/2024 2:32:39 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 15 شباط (بترا)- قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة إن الاحتلال الاسرائيلي، ارتكب 9 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 87 شهيداً و 104 إصابات خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأكدت الوزارة أن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي ما يزال تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الاسعاف والدفاع المدني إليهم.
وأشارت إلى أن حصيلة العدوان على القطاع ارتفع إلى 28663 شهيداً، و68395 إصابة منذ 7 تشرين الأول الماضي.
--(بترا)
رصد/أ ن/م ف/رق
15/02/2024 15:12:30
MENAFN15022024000117011021ID1107858552
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