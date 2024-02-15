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87 شهيدا و 104 إصابات في غزة خلال الـ24 ساعة الماضية

2/15/2024 2:32:39 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 15 شباط (بترا)- قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة إن الاحتلال الاسرائيلي، ارتكب 9 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 87 شهيداً و 104 إصابات خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأكدت الوزارة أن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي ما يزال تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الاسعاف والدفاع المدني إليهم.
وأشارت إلى أن حصيلة العدوان على القطاع ارتفع إلى 28663 شهيداً، و68395 إصابة منذ 7 تشرين الأول الماضي.
--(بترا)
رصد/أ ن/م ف/رق
15/02/2024 15:12:30

MENAFN15022024000117011021ID1107858552

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