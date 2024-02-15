البرلمانيات الأردنيات يلتقي جمعية شبكة المرأة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 15 شباط (بترا)- عقد مُلتقى البرلمانيات الأردنيات، بدار مجلس النواب، اليوم الخميس، لقاء مع جمعية شبكة المرأة لدعم المرأة.
وعبرت رئيسة الملتقى، النائب أسماء الرواحنة، عن اعتزازها بالدور الذي تقوم به الجمعية لدعم المرأة، وما تبذله من جهود من أجل التمكين السياسي والديمقراطي للمرأة.
وأكدت الرواحنة أهمية رفع مستوى الوعي حول المشاركة السياسية للمرأة، وتعزيز قدرة المؤسسات الأردنية لتعمل بدورها على تقديم الدعم والنصح للنساء.
وقالت إن المرأة الأردنية تقف خلف القيادة الحكيمة لجلالة الملك عبدالله الثاني، وما يبذله من جهود دبلوماسية جبارة لوقف الحرب على قطاع غزة، وضرورة إيصال المساعدات إلى الغزيين وباستمرار، ودعم القضية الفلسطينية.
واعتبرت أن خطط التمكين السياسي للمرأة، تشكل فرصة كبيرة، ومناسبة لزيادة حضورها في مواقع صنع القرار.
من جانبها، قالت رئيسة الجمعية الدكتورة سمر شهوان، إن الجمعية انطلقت عام 2006، كمبادرة من قبل المعهد الديمقراطي الوطني للشؤون الدولية في الأردن باسم شبكة المرأة لدعم المرأة ـ الشبكة الانتخابية للمرأة الأردنية، لتكون الأولى من نوعها كشبكة انتخابية.
وأضافت أن أبرز أهداف الجمعية، رفع مستوى الوعي حول أهمية المشاركة السياسية للمرأة، وتعزيز قدرة المؤسسات الأردنية لتعمل بدورها على تقديم الدعم لتصبح مصدرا للنساء الناشطات سياسيا.
--(بترا)
م خ/م ف/رق
15/02/2024 15:11:24
MENAFN15022024000117011021ID1107858551
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