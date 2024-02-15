البرلمانيات الأردنيات يلتقي جمعية شبكة المرأة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 15 شباط (بترا)- عقد مُلتقى البرلمانيات الأردنيات، بدار مجلس النواب، اليوم الخميس، لقاء مع جمعية شبكة المرأة لدعم المرأة.

وعبرت رئيسة الملتقى، النائب أسماء الرواحنة، عن اعتزازها بالدور الذي تقوم به الجمعية لدعم المرأة، وما تبذله من جهود من أجل التمكين السياسي والديمقراطي للمرأة.

وأكدت الرواحنة أهمية رفع مستوى الوعي حول المشاركة السياسية للمرأة، وتعزيز قدرة المؤسسات الأردنية لتعمل بدورها على تقديم الدعم والنصح للنساء.

وقالت إن المرأة الأردنية تقف خلف القيادة الحكيمة لجلالة الملك عبدالله الثاني، وما يبذله من جهود دبلوماسية جبارة لوقف الحرب على قطاع غزة، وضرورة إيصال المساعدات إلى الغزيين وباستمرار، ودعم القضية الفلسطينية.

واعتبرت أن خطط التمكين السياسي للمرأة، تشكل فرصة كبيرة، ومناسبة لزيادة حضورها في مواقع صنع القرار.

من جانبها، قالت رئيسة الجمعية الدكتورة سمر شهوان، إن الجمعية انطلقت عام 2006، كمبادرة من قبل المعهد الديمقراطي الوطني للشؤون الدولية في الأردن باسم شبكة المرأة لدعم المرأة ـ الشبكة الانتخابية للمرأة الأردنية، لتكون الأولى من نوعها كشبكة انتخابية.

وأضافت أن أبرز أهداف الجمعية، رفع مستوى الوعي حول أهمية المشاركة السياسية للمرأة، وتعزيز قدرة المؤسسات الأردنية لتعمل بدورها على تقديم الدعم لتصبح مصدرا للنساء الناشطات سياسيا.

--(بترا)

م خ/م ف/رق

15/02/2024 15:11:24