رئيس الأركان يستقبل وفداً عسكرياً بريطانياً

رئيس الأركان يستقبل وفداً عسكرياً بريطانياً
التاريخ
2/15/2024 2:32:37 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 15 شباط (بترا) - استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، في مكتبه بالقيادة العامة اليوم الخميس، وفداً عسكرياً بريطانياً برئاسة مدير العمليات المشتركة في الجيش البريطاني الفريق تشارلي ستيكلاند.
وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الوفد، أوجه التعاون والتنسيق في عدد من القضايا التي تخص القوات المسلحة في البلدين الصديقين.
--(بترا)
ل م/ ف م/اح
15/02/2024 15:17:20
MENAFN15022024000117011021ID1107858550
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