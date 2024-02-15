رئيس الأركان يستقبل وفداً عسكرياً بريطانياً

عمان 15 شباط (بترا) - استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، في مكتبه بالقيادة العامة اليوم الخميس، وفداً عسكرياً بريطانياً برئاسة مدير العمليات المشتركة في الجيش البريطاني الفريق تشارلي ستيكلاند. وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الوفد، أوجه التعاون والتنسيق في عدد من القضايا التي تخص القوات المسلحة في البلدين الصديقين. --(بترا) ل م/ ف م/اح 15/02/2024 15:17:20

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