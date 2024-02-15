الاحتلال يستولي على 18 دونما من أراضي دير دبوان شرق رام الله

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 15 شباط (بترا)- قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في السلطة الفلسطينية، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أصدرت قرارا بالاستيلاء على 18 دونما من أراضي قرية دير دبوان شرق مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت الهيئة في بيان اليوم الخميس، إن الاحتلال أصدر قرارا "بوضع اليد" على الأراضي بحجة أغراض عسكرية عاجلة، من خلال تشكيل منطقة عازلة حول مستعمرة "متسبيه داني" المقامة على أراضي الفلسطينيين.

ولفت إلى إن استيلاء الاحتلال على هذه الأراضي يعبر عن تنفيذ فعلي لفكرة المناطق العازلة التي اقترحها الوزير المتطرف "سموتريتش" بداية العدوان 7 تشرين الأول الماضي.

وبهذا القرار، يصبح هناك ثلاث أوامر متتالية بالطريقة نفسها (مناطق عازلة حول المستعمرات تمنع الفلسطينيين من الوصول إلى مساحات شاسعة، في ديراستيا قرب مستعمرة "رفافا"، والمزرعة الغربية حول البؤرة الاستعمارية "حراشة").

وفي السياق، اقتحمت سلطات الاحتلال اليوم، أرض سوق الجمعة، قرب الزاوية الشمالية الشرقية لسور القدس، وشرعت بأعمال تجريف، قبل صدور قرار المحكمة.

وقال شهود عيان لمراسل (بترا) في رام الله، إن جرافات الاحتلال دمرت الموقف المقام على هذه الأرض، لمنع المقدسيين من ركن سيارتهم فيه، بعد أن أجبرتهم محكمة الاحتلال الأسبوع الماضي على إخلاء هذا الموقف الذي تعود ملكيته لعدد من العائلات المقدسية.

وقال عدد من العائلات في بيان، إنه ومنذ 6 سنوات يحاولون التصدي لمحاولات سلطتي "الحدائق والآثار" الإسرائيليتين المدعومتين من بلدية الاحتلال في القدس المحتلة للسيطرة على موقع "الخندق" في البلدة القديمة، الذي يعرف شعبيا بـ"سوق الجمعة"، ويلاصق المقبرة اليوسفية، التي تعرض جزء منها للاستيلاء، لإقامة "حديقة وطنية توراتية "، وهو على مقربة من بابي الأسباط والساهرة.

--(بترا)

م ف/م ف/رق

15/02/2024 14:51:41

