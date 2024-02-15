بري: قادة الاحتلال يجرون المنطقة لحرب لا تحمد عقباها

MENAFN - Jordan News Agency)

بيروت 15 شباط (بترا) فارس الجميل- دعا رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري الموفدين الدوليين والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الانسان الى تحرك عاجل لوقف آلة القتل الاسرائيلية وكبح جماح قادة كيان الإحتلال الاسرائيلي الذين يأخذون المنطقة نحو حرب لا تحمد عقباها.

وبحسب بيان اليوم الخميس قال بري "ندين المجزرة التي ارتكبتها إسرائيل ليلة أمس في مدينة النبطية والتي ذهب ضحيتها أكثر من عشرة شهداء وعدد كبير من الجرحى جلهم من النساء والأطفال"، مشيرا الى أن الاحتلال الاسرائيلي "يضيف مجزرة جديدة الى سجله الحافل بالقتل والإرهاب وحروب الإبادة من خلال العدوان الجبان الذي استهدف الآمنين في مدينة النبطية".

وأضاف، "إن هذه المجزرة التي إرتُكبت مع سبق الإصرار والترصد إن دلت على شيء فإنما تدل على الطبيعة العدوانية والعنصرية لهذا العدو الذي لم يعد خافياً أنه على أن بنك أهدافه هم المدنيون وكل مقومات الحياة في وطننا ومنطقتنا".

--(بترا)

ف ج/م ف/اح

15/02/2024 14:35:19