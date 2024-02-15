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بريطانيا تدين هدم اسرائيل منزل ناشط فلسطيني في سلوان

2/15/2024 2:32:34 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)


لندن 15 شباط (بترا)- دانت المملكة المتحدة هدم إسرائيل منزل الناشط الفلسطيني فخري أبو دياب في سلوان بالقدس الشرقية.
وكتب وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط في وزارة الخارجية والتنمية البريطانية اللورد طارق محمود على حسابه على منصة (إكس) اليوم الخميس، "هدم إسرائيل منزل الناشط الفلسطيني فخري أبو دياب في سلوان بالقدس الشرقية أمر غير مقبول. ندين هذا العمل وجميع عمليات الهدم"، مشددا على أنه "يجب على إسرائيل أن توقف سياسة الهدم فوراً".
--(بترا)
رش/ اح
15/02/2024 14:24:47

MENAFN15022024000117011021ID1107858547

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