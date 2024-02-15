بريطانيا تدين هدم اسرائيل منزل ناشط فلسطيني في سلوان

بريطانيا تدين هدم اسرائيل منزل ناشط فلسطيني في سلوان
التاريخ
2/15/2024 2:32:34 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
لندن 15 شباط (بترا)- دانت المملكة المتحدة هدم إسرائيل منزل الناشط الفلسطيني فخري أبو دياب في سلوان بالقدس الشرقية.
وكتب وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط في وزارة الخارجية والتنمية البريطانية اللورد طارق محمود على حسابه على منصة (إكس) اليوم الخميس، "هدم إسرائيل منزل الناشط الفلسطيني فخري أبو دياب في سلوان بالقدس الشرقية أمر غير مقبول. ندين هذا العمل وجميع عمليات الهدم"، مشددا على أنه "يجب على إسرائيل أن توقف سياسة الهدم فوراً".
--(بترا)
رش/ اح
15/02/2024 14:24:47
MENAFN15022024000117011021ID1107858547
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