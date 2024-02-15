بحث التعاون بين الألمانية الأردنية والملحقية الثقافية الماليزية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
مادبا 15 شباط (بترا)- بحث رئيس الجامعة الألمانية الأردنية الدكتور علاء الدين الحلحولي، ومستشار الوزير للتعليم في السفارة الماليزية الدكتور رضوان عبد رشيد، والملحق التعليمي محمد حنفية بن علي، سبل التعاون المشترك في المجالات العلمية والبحثية الثقافية والتدريسية.
وتناول اللقاء، فرص استقطاب الطلبة الماليزيين للدراسة في الجامعة، والتعاون في مجالات التشبيك بين الباحثين في الجامعات الماليزية والجامعة الألمانية الأردنية، لا سيما المتعلقة بتبادل الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية والأبحاث العلمية.
وناقش اللقاء الذي حضره عميد كلية الإنسانيات التطبيقية واللغات الدكتور هيثم الثوابية، إشراك الطلبة الماليزيين في برامج الكلية المتعلقة باللغات الثلاث العربية والإنجليزية والألمانية والمشاريع البحثية التي يمكن تنفيذها مع الجامعات الماليزية، وقضاء الطلبة الماليزيين السنة الرابعة في الجامعة الألمانية الأردنية لا سيما في تخصص اللغة العربية.
--(بترا)
ج ب/م ف/رق
15/02/2024 14:24:37
MENAFN15022024000117011021ID1107858546
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.