بحث التعاون بين الألمانية الأردنية والملحقية الثقافية الماليزية

MENAFN - Jordan News Agency)

مادبا 15 شباط (بترا)- بحث رئيس الجامعة الألمانية الأردنية الدكتور علاء الدين الحلحولي، ومستشار الوزير للتعليم في السفارة الماليزية الدكتور رضوان عبد رشيد، والملحق التعليمي محمد حنفية بن علي، سبل التعاون المشترك في المجالات العلمية والبحثية الثقافية والتدريسية.

وتناول اللقاء، فرص استقطاب الطلبة الماليزيين للدراسة في الجامعة، والتعاون في مجالات التشبيك بين الباحثين في الجامعات الماليزية والجامعة الألمانية الأردنية، لا سيما المتعلقة بتبادل الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية والأبحاث العلمية.

وناقش اللقاء الذي حضره عميد كلية الإنسانيات التطبيقية واللغات الدكتور هيثم الثوابية، إشراك الطلبة الماليزيين في برامج الكلية المتعلقة باللغات الثلاث العربية والإنجليزية والألمانية والمشاريع البحثية التي يمكن تنفيذها مع الجامعات الماليزية، وقضاء الطلبة الماليزيين السنة الرابعة في الجامعة الألمانية الأردنية لا سيما في تخصص اللغة العربية.

--(بترا)

ج ب/م ف/رق

15/02/2024 14:24:37