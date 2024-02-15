الأردن يتسلم رئاسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 15 شباط (بترا)- تسلم الأردن اليوم الخميس رئاسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي في دورته الثالثة عشرة بعد المئة.

وتستهدف اجتماعات الدورة الحالية، تعزيز التعاون الاقتصادي والاجتماعي العربي، وتعظيم الاستفادة من الفرص والإمكانات المتاحة، وتحقيق التكامل في عدد من المجالات، ومناقشة تداعيات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، واضطرابات البحر الأحمر وباب المندب.

وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، خلال تسلمه الرئاسة في القاهرة، إن الأردن مؤمن بالمؤسسية والاستدامة، ويتخذ نهجا ثابتاً مدعوماً بالاستفادة من دروس الماضي لتلبية متطلبات الحاضر وتطلعات المستقبل.

وأضاف، إن عنوان المرحلة التي تمر بها الدول العربية هي الإجهاد الاقتصادي، لوجود تحديات بسبب توالي الأزمات العالمية والإقليمية منذ جائحة كورونا.

ودعا الى عدم إغفال احتمالات وقوع أزمات إقليمية وعالمية مؤثرة اقتصادياً في المستقبل وضرورة اتخاذ إجراءات تحوطية لدرء تداعياتها، مشدداً على أهمية تكثيف الجهود لإنفاذ آليات العمل العربي المشترك، وتمتين دور مؤسسات الجامعة تحقيقاً للمصالح العربية وتفعيلاً للقواسم المشتركة وتحصيناً من التحديات الماثلة والمستقبلية.

بدوره، قال أمين عام جامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، خلال افتتاحه الدورة، إن أجندة العمل تستهدف إقرار خطة اقتصادية اجتماعية لإغاثة ودعم الفلسطينيين في قطاع غزة، مشيراً إلى إعداد وثيقة لرؤية عربية تعكس الآمال والطموحات بغد أفضل للأجيال القادمة.

--(بترا)

ع ن/م ف/اح

15/02/2024 14:20:57