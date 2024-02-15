البرلمانية الأردنية اليونانية تبحث والسفيرة ريغا تعزيز التعاون

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 15 شباط (بترا)- أكد رئيس جمعية الصداقة البرلمانية الأردنية - اليونانية، الدكتور هايل عياش، عمق العلاقات الثنائية التي تربط الأردن واليونان، واصفا إياها بالتاريخية والمتجذرة.
وقال عياش خلال لقاء الجمعية اليوم الخميس، سفيرة دولة اليونان لدى المملكة ايريني ريغا في دار مجلس النواب، إن البلدين يرتبطان بعلاقات ثنائية وثيقة في المجالات كافة، مشددا على ضرورة تعزيز الجهود لتوثيق عرى تعاون القطاع الخاص في كلا البلدين.
ودعا إلى تعزيز التعاون في المجال السياحي من خلال زيادة الأفواج السياحية، مشيرا إلى المقومات السياحية التي يمتلكها الأردن في مجالات السياحة الدينية والعلاجية والترفيهية.
وبين عياش أن البلدين يتشاطران في مواقف متماثلة بالتعاون مع الدول الصديقة فيما يتصل بإيجاد حل عادل وشامل يضمن وقف الحرب العشوائية التي دمرت كل شيء في غزة، لافتا إلى صعوبة الوضع اللاإنساني من قتل للأطفال والشيوخ وقصف للمستشفيات والمدارس في غزة.
بدورهم، أكد النواب الحضور، عمر النبر، وتيسير كريشان، وزيد العتوم، ومحمد أبو صعيليك، وأسماء الرواحنة، ومحمد الخلايلة، وهيثم زيادين، عمق العلاقات بين البلدين الصديقين وضرورة تعزيزها.
وأشاروا إلى عدد من الفرص الاستثمارية في الأردن وخاصة في قطاعات الأسمدة والأدوية والطاقة المتجددة لإيجاد شراكة حقيقية لمصلحة الشعبين الصديقين.
من جانبها، أكدت السفيرة ريغا العلاقات الطيبة التي تجمع بلادها مع الأردن في العديد من المجالات والتواصل بين قيادتي البلدين، مشيرة إلى زيارة وزير الخارجية اليوناني ولقائه نظيره الأردني قبل فترة وإلى القمة الثلاثية التي جمعت الأردن واليونان وقبرص.
وأثنت على ما قاله وزير خارجية بلادها، أن الأردن دولة محورية في المنطقة، وأن كلا الدولتين ينظرون إلى الأوضاع في غزة بنفس النظرة لإيجاد حل لإنهاء الحرب، موضحة أن بلادها ومن خلال الاتحاد الأوروبي سعت وضغطت باتجاه الحاجة إلى أهمية الاستقرار في المنطقة .
--(بترا)
م خ/م ف/رق
15/02/2024 14:15:02
MENAFN15022024000117011021ID1107858544
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