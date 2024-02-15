البرلمانية الأردنية اليونانية تبحث والسفيرة ريغا تعزيز التعاون

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 15 شباط (بترا)- أكد رئيس جمعية الصداقة البرلمانية الأردنية - اليونانية، الدكتور هايل عياش، عمق العلاقات الثنائية التي تربط الأردن واليونان، واصفا إياها بالتاريخية والمتجذرة.

وقال عياش خلال لقاء الجمعية اليوم الخميس، سفيرة دولة اليونان لدى المملكة ايريني ريغا في دار مجلس النواب، إن البلدين يرتبطان بعلاقات ثنائية وثيقة في المجالات كافة، مشددا على ضرورة تعزيز الجهود لتوثيق عرى تعاون القطاع الخاص في كلا البلدين.

ودعا إلى تعزيز التعاون في المجال السياحي من خلال زيادة الأفواج السياحية، مشيرا إلى المقومات السياحية التي يمتلكها الأردن في مجالات السياحة الدينية والعلاجية والترفيهية.

وبين عياش أن البلدين يتشاطران في مواقف متماثلة بالتعاون مع الدول الصديقة فيما يتصل بإيجاد حل عادل وشامل يضمن وقف الحرب العشوائية التي دمرت كل شيء في غزة، لافتا إلى صعوبة الوضع اللاإنساني من قتل للأطفال والشيوخ وقصف للمستشفيات والمدارس في غزة.

بدورهم، أكد النواب الحضور، عمر النبر، وتيسير كريشان، وزيد العتوم، ومحمد أبو صعيليك، وأسماء الرواحنة، ومحمد الخلايلة، وهيثم زيادين، عمق العلاقات بين البلدين الصديقين وضرورة تعزيزها.

وأشاروا إلى عدد من الفرص الاستثمارية في الأردن وخاصة في قطاعات الأسمدة والأدوية والطاقة المتجددة لإيجاد شراكة حقيقية لمصلحة الشعبين الصديقين.

من جانبها، أكدت السفيرة ريغا العلاقات الطيبة التي تجمع بلادها مع الأردن في العديد من المجالات والتواصل بين قيادتي البلدين، مشيرة إلى زيارة وزير الخارجية اليوناني ولقائه نظيره الأردني قبل فترة وإلى القمة الثلاثية التي جمعت الأردن واليونان وقبرص.

وأثنت على ما قاله وزير خارجية بلادها، أن الأردن دولة محورية في المنطقة، وأن كلا الدولتين ينظرون إلى الأوضاع في غزة بنفس النظرة لإيجاد حل لإنهاء الحرب، موضحة أن بلادها ومن خلال الاتحاد الأوروبي سعت وضغطت باتجاه الحاجة إلى أهمية الاستقرار في المنطقة .

--(بترا)

م خ/م ف/رق

15/02/2024 14:15:02