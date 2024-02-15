شهداء وجرحى في غارات وقصف مدفعي على غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 15 شباط (بترا)- استشهد عشرات الفلسطينيين وأصيب آخرون اليوم الخميس، في قصف صاروخي ومدفعي إسرائيلي طال مناطق متفرقة من قطاع غزة، الذي يتعرض لعدوان متواصل لليوم 132 على التوالي.
وأفادت مصادر فلسطينية باستشهاد 10 فلسطينيين وإصابة آخرين عقب استهداف صاروخي لعدد من المنازل في حيي الزيتون والصبرة بمدينة غزة، ونقلوا إلى مستشفى المعمداني في المدينة.
كما استشهد 6 فلسطينيين في غارة جوية إسرائيلية وقصف مدفعي على منطقة تل الزعتر في جباليا شمال القطاع ونقلوا إلى مستشفيي كمال عدوان في جباليا والإندونيسي في بلدة بيت لاهيا المجاورة.
كما قصفت طائرات الاحتلال بعدد من الصواريخ حي تل الهوا ومنطقة الشيخ عجلين جنوب غرب مدينة غزة، ما أدى إلى ارتقاء شهداء وإصابة آخرين لم تتمكن سيارات الإسعاف من الوصول اليهم بسبب إطلاق النار من المسيرات الإسرائيلية على كل من يتحرك.
وقصفت مدفعية الاحتلال منازل في مخيمي البريج والمغازي وسط القطاع ما أدى إلى استشهاد عدد من المدنيين وإصابة آخرين، نقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح المجاورة.
وفي مدينة خان يونس، تعرضت أحياء وسط وغرب المدينة لقصف صاروخي ومدفعي إسرائيلي، أدى لاستشهاد العشرات أغلبيتهم من الأطفال والنساء وكبار السن، فيما أطلقت المسيرات الإسرائيلية الرصاص على مستشفى ناصر، فقتلت وأصابت من بداخله من المرضى والنازحين.
وفي رفح شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية سلسلة غارات على المنطقة الغربية من المدينة ومنطقة الشريط الحدودي جنوب المدينة، وأوقعت إصابات في صفوف المدنيين النازحين الذين نقلوا إلى مستشفيات المدينة.
ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على غزة للشهر الخامس على التوالي، ويحصد أرواح المدنيين ويدمر المنازل والبنايات والشقق السكنية والممتلكات والبنية التحتية في القطاع.
--(بترا)
رصد/ م ح/أ م/اح
15/02/2024 14:12:02
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