شهداء وجرحى في غارات وقصف مدفعي على غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 15 شباط (بترا)- استشهد عشرات الفلسطينيين وأصيب آخرون اليوم الخميس، في قصف صاروخي ومدفعي إسرائيلي طال مناطق متفرقة من قطاع غزة، الذي يتعرض لعدوان متواصل لليوم 132 على التوالي.

وأفادت مصادر فلسطينية باستشهاد 10 فلسطينيين وإصابة آخرين عقب استهداف صاروخي لعدد من المنازل في حيي الزيتون والصبرة بمدينة غزة، ونقلوا إلى مستشفى المعمداني في المدينة.

كما استشهد 6 فلسطينيين في غارة جوية إسرائيلية وقصف مدفعي على منطقة تل الزعتر في جباليا شمال القطاع ونقلوا إلى مستشفيي كمال عدوان في جباليا والإندونيسي في بلدة بيت لاهيا المجاورة.

كما قصفت طائرات الاحتلال بعدد من الصواريخ حي تل الهوا ومنطقة الشيخ عجلين جنوب غرب مدينة غزة، ما أدى إلى ارتقاء شهداء وإصابة آخرين لم تتمكن سيارات الإسعاف من الوصول اليهم بسبب إطلاق النار من المسيرات الإسرائيلية على كل من يتحرك.

وقصفت مدفعية الاحتلال منازل في مخيمي البريج والمغازي وسط القطاع ما أدى إلى استشهاد عدد من المدنيين وإصابة آخرين، نقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح المجاورة.

وفي مدينة خان يونس، تعرضت أحياء وسط وغرب المدينة لقصف صاروخي ومدفعي إسرائيلي، أدى لاستشهاد العشرات أغلبيتهم من الأطفال والنساء وكبار السن، فيما أطلقت المسيرات الإسرائيلية الرصاص على مستشفى ناصر، فقتلت وأصابت من بداخله من المرضى والنازحين.

وفي رفح شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية سلسلة غارات على المنطقة الغربية من المدينة ومنطقة الشريط الحدودي جنوب المدينة، وأوقعت إصابات في صفوف المدنيين النازحين الذين نقلوا إلى مستشفيات المدينة.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على غزة للشهر الخامس على التوالي، ويحصد أرواح المدنيين ويدمر المنازل والبنايات والشقق السكنية والممتلكات والبنية التحتية في القطاع.

--(بترا)

رصد/ م ح/أ م/اح

15/02/2024 14:12:02