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الكرك: انشاء مدرسة في المزار الجنوبي بقيمة 5 ملايين دينار

2/15/2024 2:32:33 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

الكرك 15 شباط (بترا) أثير الطراونة- طرحت مديرية تربية لواء المزار الجنوبي عطاء إنشاء مدرسة سول بمنحة من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) بقيمة 5 ملايين دينار، كما نفذت أعمال صيانة وتسوير لـ 12مدرسة في بلدات اللواء، بقيمة 240 ألف دينار.
وقالت مديرة تربية اللواء الدكتورة انتصار الحمايدة إنه جرى استحداث مدرسة رقية بنت الرسول في البلدة للحد من مشكلة اكتظاظ مدارس الإناث والخروج بمعالجة جذرية للمشكلة.
واستعرضت الحمايدة الإجراءات والانجازات التي تمكن الطلبة والمعلمين والأسرة المدرسية بشكل عام من دخول الفصل الدراسي الجديد ضمن بيئة تعليمة وتربوية آمنة، تتحقق في ضوئها الغايات والأهداف المرجوة.
واضافت، "في ضوء ماشهدته مدارس اللواء من توسعة واستحداث وتوسع في الاستئجار، لم تعد هناك مشكلة في استقبال الطلبة اعداد جديدة داخل الحرم المدرسي لمختلف المدارس".
وأشارت إلى أن المديرية وتنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية، والتوجه الوزاري نحو تفعيل التعليم المهني ليكون رديفا للتعليم الأكاديمي بالتخصصات والمهن التي يتطلبها سوق العمل، باشرت ومن خلال اتفاقية ابرمتها مع معهد التدريب المهني في مؤاب لاعتمادة الطلبة الراغبين بهذا المسار لحين الانتهاء من المدرسة المهنية التي تنوي المديرية استحداثها بعطاء تببلغ قيمته 5 ملايين دينار وعلى مساحة تزيد على 20 دونما تبرعت بها بلدية مؤتة والمزار الجنوبي.
واكد رئيس بلدية مؤتة والمزار المهندس إبراهيم النوايسة استعداد البلدية لدعم إقامة المدرسة المهنية التي ستعمل على منفعة أبناء اللواء كاملاً.
--(بترا)
ا ط/م ف/اح
15/02/2024 13:59:30

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