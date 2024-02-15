الحكومة والصحة العالمية يبحثان تعزيز الصناعات الدوائية في الأردن

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 15 شباط (بترا)- مندوبا عن رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، بحث نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير دولة لتحديث القطاع العام ناصر الشريدة، بحضور وزير الصحة الدكتور فراس الهواري اليوم الخميس، خلال اجتماع عقد في عمان مع وفد منظمة الصحة العالمية، تعزيز الصناعات الدوائية في الأردن.
وهدفت المباحثات الثنائية بين الحكومة الأردنية والصحة العالمية الى تقوية النظام الوطني التنظيمي وتعزيز القدرة الإنتاجية للصناعات الدوائية في الأردن، وأهمية الوصول العادل إلى منتجات طبية عالية الجودة وبأسعار معقولة وبطرق مستدامة لضمان تحقيق التقدم الاقتصادي.
ودعا الوزير الهواري إلى تضافر جميع الجهود من قبل مختلف الجهات ذات العلاقة للتعاون في إطار دعم جهود المؤسسة العامة للغذاء والدواء، الرامية لاجتياز تقييم منظمة الصحة العالمية، ورفع مستوى تصنيف الأردن في الصناعة الدوائية للمستوى الثالث، وأثر ذلك على تقوية وتعزيز النظام التنظيمي والرقابي على الدواء باعتباره جزءا أساسيا ومهما من النظام الصحي الوطني.
وأوضح أن رفع مستوى التصنيف الدوائي في الأردن سيساعد على فتح أسواق تصديرية جديدة وزيادة الصادرات، سواء إقليميا أو عالميا، حيث يطمح الأردن بأن يكون مركزا إقليميا أساسيا لتوفير الأدوية للجميع، وإيجاد فرص عمل جديدة في القطاع الصحي بشكل مباشر أو غير مباشر، إضافة إلى المساهمة في جذب استثمارات جديدة للقطاع الصحي والصيدلاني.
بدورها، أكدت رئيسة الوفد المديرة العامة المساعدة المعنية بإتاحة الأدوية والمنتجات الصحية في المنظمة، الدكتورة يوكيكو ناكاتاني، أن هذا الحوار يمثل علامة فارقة في رحلة النظام الوطني التنظيمي وتعزيز القدرة الإنتاجية للدول الأعضاء، من خلال التعاون المستمر، مبينة أن الجميع يقترب أكثر من إحداث تحسن ملموس في نتائج الصحة العامة والرفاه نحو تحقيق رؤية الصحة للجميع.
من جانبه، ثمن مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات، دور منظمة الصحة العالمية على جهودهم المستمرة في تعزيز دورالجهات الرقابية والسعي قدما لمنح الاردن الاولوية في برنامج التقييم والاعتمادية للمحافظة على الموقع الرائد والمتميز في قطاع الدواء والذي يعد أحد أهم روافد الإقتصاد الوطني ولتحقيق الميزة التنافسية لتطوير الصناعات الدوائية الاردنية، مشيرا إلى دور المؤسسة المحوري في الرقابة على الدواء وتطوير الصناعات الدوائية.
ودعا، إلى تكاثف وتضافر جميع الجهود لتحقيق هذه الغاية الذي يعد إضافة نوعية إلى جهود الحكومة في خططها نحو الإصلاح.
وأوضح مهيدات، أهمية الشراكة بين المؤسسات الوطنية والجهات ذات العلاقة للنهوض بالقطاع الدوائي والإرتقاء به وتطوير الصناعات الدوائية إنطلاقا من الرؤية الملكية السامية للتحديث الإقتصادي التي تمثل خارطة طريق وطنية بمعايير طموحة وواقعية والسعي إلى تعزيز نظام الرقابة الوطني على الأدوية من خلال تسهيل حصول المؤسسة العامة للغذاء والدواء على تقييم واعتمادية منظمة الصـحة العــالمية كونها الجهة الرقابية المسؤولة عن ضمان جودة وسلامة وفعالية الأدوية وتعزيز وتطوير الصناعات الدوائية والتصدير للأسواق الخارجية.
من جهتها، قالت ممثل منظمة الصحة العالمية في الأردن، الدكتورة جميلة الراعبي، إن هذه الجهود المشتركة تمثل تقدما كبيرا نحو تعزيز النظام التنظيمي في الأردن ورفع القدرات الإنتاجية المحلية.
وأضافت أنه عبر الشراكة الوطنية القوية والمستمرة، فإن منظمة الصحة العالمية على استعداد دائم لتقديم دعم ثابت ومستمر للأردن بناء على التزام الحكومة الأردنية على تنفيذ الإجراءات اللازمة لتحقيق أهداف الرؤية الملكية السامية.
--(بترا)
ع د/أ أ/رق
15/02/2024 14:06:58
MENAFN15022024000117011021ID1107858541
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