الحكومة والصحة العالمية يبحثان تعزيز الصناعات الدوائية في الأردن

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 15 شباط (بترا)- مندوبا عن رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، بحث نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير دولة لتحديث القطاع العام ناصر الشريدة، بحضور وزير الصحة الدكتور فراس الهواري اليوم الخميس، خلال اجتماع عقد في عمان مع وفد منظمة الصحة العالمية، تعزيز الصناعات الدوائية في الأردن.

وهدفت المباحثات الثنائية بين الحكومة الأردنية والصحة العالمية الى تقوية النظام الوطني التنظيمي وتعزيز القدرة الإنتاجية للصناعات الدوائية في الأردن، وأهمية الوصول العادل إلى منتجات طبية عالية الجودة وبأسعار معقولة وبطرق مستدامة لضمان تحقيق التقدم الاقتصادي.

ودعا الوزير الهواري إلى تضافر جميع الجهود من قبل مختلف الجهات ذات العلاقة للتعاون في إطار دعم جهود المؤسسة العامة للغذاء والدواء، الرامية لاجتياز تقييم منظمة الصحة العالمية، ورفع مستوى تصنيف الأردن في الصناعة الدوائية للمستوى الثالث، وأثر ذلك على تقوية وتعزيز النظام التنظيمي والرقابي على الدواء باعتباره جزءا أساسيا ومهما من النظام الصحي الوطني.

وأوضح أن رفع مستوى التصنيف الدوائي في الأردن سيساعد على فتح أسواق تصديرية جديدة وزيادة الصادرات، سواء إقليميا أو عالميا، حيث يطمح الأردن بأن يكون مركزا إقليميا أساسيا لتوفير الأدوية للجميع، وإيجاد فرص عمل جديدة في القطاع الصحي بشكل مباشر أو غير مباشر، إضافة إلى المساهمة في جذب استثمارات جديدة للقطاع الصحي والصيدلاني.

بدورها، أكدت رئيسة الوفد المديرة العامة المساعدة المعنية بإتاحة الأدوية والمنتجات الصحية في المنظمة، الدكتورة يوكيكو ناكاتاني، أن هذا الحوار يمثل علامة فارقة في رحلة النظام الوطني التنظيمي وتعزيز القدرة الإنتاجية للدول الأعضاء، من خلال التعاون المستمر، مبينة أن الجميع يقترب أكثر من إحداث تحسن ملموس في نتائج الصحة العامة والرفاه نحو تحقيق رؤية الصحة للجميع.

من جانبه، ثمن مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات، دور منظمة الصحة العالمية على جهودهم المستمرة في تعزيز دورالجهات الرقابية والسعي قدما لمنح الاردن الاولوية في برنامج التقييم والاعتمادية للمحافظة على الموقع الرائد والمتميز في قطاع الدواء والذي يعد أحد أهم روافد الإقتصاد الوطني ولتحقيق الميزة التنافسية لتطوير الصناعات الدوائية الاردنية، مشيرا إلى دور المؤسسة المحوري في الرقابة على الدواء وتطوير الصناعات الدوائية.

ودعا، إلى تكاثف وتضافر جميع الجهود لتحقيق هذه الغاية الذي يعد إضافة نوعية إلى جهود الحكومة في خططها نحو الإصلاح.

وأوضح مهيدات، أهمية الشراكة بين المؤسسات الوطنية والجهات ذات العلاقة للنهوض بالقطاع الدوائي والإرتقاء به وتطوير الصناعات الدوائية إنطلاقا من الرؤية الملكية السامية للتحديث الإقتصادي التي تمثل خارطة طريق وطنية بمعايير طموحة وواقعية والسعي إلى تعزيز نظام الرقابة الوطني على الأدوية من خلال تسهيل حصول المؤسسة العامة للغذاء والدواء على تقييم واعتمادية منظمة الصـحة العــالمية كونها الجهة الرقابية المسؤولة عن ضمان جودة وسلامة وفعالية الأدوية وتعزيز وتطوير الصناعات الدوائية والتصدير للأسواق الخارجية.

من جهتها، قالت ممثل منظمة الصحة العالمية في الأردن، الدكتورة جميلة الراعبي، إن هذه الجهود المشتركة تمثل تقدما كبيرا نحو تعزيز النظام التنظيمي في الأردن ورفع القدرات الإنتاجية المحلية.

وأضافت أنه عبر الشراكة الوطنية القوية والمستمرة، فإن منظمة الصحة العالمية على استعداد دائم لتقديم دعم ثابت ومستمر للأردن بناء على التزام الحكومة الأردنية على تنفيذ الإجراءات اللازمة لتحقيق أهداف الرؤية الملكية السامية.

--(بترا)

ع د/أ أ/رق

15/02/2024 14:06:58