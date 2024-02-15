الأردن يشارك بمعرض دولي في الكويت

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 15 شباط (بترا) أمين الرواشدة- شارك الاردن بفعاليات المعرض الدولي (Q8 EDUEX) المختص في السياحة التعليمية الذي انطلقت فعالياته امس الاربعاء في الكويت، بجناح خاص لوزارة التعليم العالي أعدته وحدة شؤون الطلبة الوافدين في الوزارة، وبمشاركة 4 جامعات أردنية هي، الجامعة الأردنية، جامعة اليرموك، جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، وجامعة الأميرة سمية للعلوم والتكنولوجيا، بحسب الناطق الإعلامي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مهند الخطيب.
وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة، أهمية مشاركة الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة في مثل هذه المعارض، مشيرا الى أهمية أن تسوق الجامعات لنفسها وللتخصصات والبرامج المتميزة التي تقدمها، والتي تواكب متطلبات العصر وتراعي حاجة أسواق العمل الإقليمية والعالمية.
وأشار إلى السمعة الطيبة التي يتمتع بها قطاع التعليم العالي الأردني، الذي ساهم في تخريج آلاف الطلبة الوافدين، الذين أثبتوا تميزهم لدى التحاقهم بأسواق العمل في بلدانهم، حيث لا بد من البناء على هذه الإنجازات لاستقطاب المزيد من الطلبة الوافدين للدراسة في مؤسسات التعليم العالي الأردنية الرسمية والخاصة.
بدوره قال أمين عام الوزارة رئيس لجنة استقطاب الطلبة الوافدين بمجلس التعليم العالي الدكتور مأمون الدبعي، إن الوزارة ترتبط بشراكة استراتيجية مع هيئة تنشيط السياحة التي تقدم جهوداً جبارة لدعم السياحة التعليمية في المملكة.
وأضاف، إن مشاركة الأردن بهذا المعرض تأتي تنفيذاً للخطة التنفيذية لاستراتيجية استقطاب الطلبة الوافدين للدراسة في مؤسسات التعليم العالي في الأردن للأعوام (2023-2027)، والتي أعدتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون والتنسيق مع شريكها الاستراتيجي هيئة تنشيط السياحة، وأقرها مجلس الوزراء أخيراً، التي تهدف إلى تعزيز السياحة التعليمية في المملكة، وزيادة استقطاب الطلبة الوافدين للدراسة في الأردن.
ونوه إلى أن الوزارة والجامعات الأردنية ستشارك في عدد آخر من المعارض التي ستقام في عدة دول خلال عام 2024.
يشار إلى أن السفير الأردني في الكويت سنان المجالي، قام بزيارة المعرض وتفقد أجنحة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات الأردنية المشاركة فيه.
--(بترا)
أ ر/أ م/اح
15/02/2024 13:48:18
MENAFN15022024000117011021ID1107858540
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.