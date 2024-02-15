الأردن يشارك بمعرض دولي في الكويت

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 15 شباط (بترا) أمين الرواشدة- شارك الاردن بفعاليات المعرض الدولي (Q8 EDUEX) المختص في السياحة التعليمية الذي انطلقت فعالياته امس الاربعاء في الكويت، بجناح خاص لوزارة التعليم العالي أعدته وحدة شؤون الطلبة الوافدين في الوزارة، وبمشاركة 4 جامعات أردنية هي، الجامعة الأردنية، جامعة اليرموك، جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، وجامعة الأميرة سمية للعلوم والتكنولوجيا، بحسب الناطق الإعلامي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مهند الخطيب.

وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة، أهمية مشاركة الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة في مثل هذه المعارض، مشيرا الى أهمية أن تسوق الجامعات لنفسها وللتخصصات والبرامج المتميزة التي تقدمها، والتي تواكب متطلبات العصر وتراعي حاجة أسواق العمل الإقليمية والعالمية.

وأشار إلى السمعة الطيبة التي يتمتع بها قطاع التعليم العالي الأردني، الذي ساهم في تخريج آلاف الطلبة الوافدين، الذين أثبتوا تميزهم لدى التحاقهم بأسواق العمل في بلدانهم، حيث لا بد من البناء على هذه الإنجازات لاستقطاب المزيد من الطلبة الوافدين للدراسة في مؤسسات التعليم العالي الأردنية الرسمية والخاصة.

بدوره قال أمين عام الوزارة رئيس لجنة استقطاب الطلبة الوافدين بمجلس التعليم العالي الدكتور مأمون الدبعي، إن الوزارة ترتبط بشراكة استراتيجية مع هيئة تنشيط السياحة التي تقدم جهوداً جبارة لدعم السياحة التعليمية في المملكة.

وأضاف، إن مشاركة الأردن بهذا المعرض تأتي تنفيذاً للخطة التنفيذية لاستراتيجية استقطاب الطلبة الوافدين للدراسة في مؤسسات التعليم العالي في الأردن للأعوام (2023-2027)، والتي أعدتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون والتنسيق مع شريكها الاستراتيجي هيئة تنشيط السياحة، وأقرها مجلس الوزراء أخيراً، التي تهدف إلى تعزيز السياحة التعليمية في المملكة، وزيادة استقطاب الطلبة الوافدين للدراسة في الأردن.

ونوه إلى أن الوزارة والجامعات الأردنية ستشارك في عدد آخر من المعارض التي ستقام في عدة دول خلال عام 2024.

يشار إلى أن السفير الأردني في الكويت سنان المجالي، قام بزيارة المعرض وتفقد أجنحة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات الأردنية المشاركة فيه.

--(بترا)

أ ر/أ م/اح

15/02/2024 13:48:18