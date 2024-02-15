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الأهلي يتعاقد مع المحترف الفلسطيني المراعبة

2/15/2024 2:32:26 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 15 شباط (بترا)- تعاقد فريق النادي الأهلي لكرة القدم، مع اللاعب الفلسطيني محمد المراعبة، لتعزيز صفوفه خلال منافسات مرحلة الاياب من دوري المحترفين.
وجاء التعاقد مع المحترف الفلسطيني بناء على توصيات من المدرب عماد رشاد الباحث عن الهروب من شبح الهبوط خلال منافسات المرحلة المقبلة من الدوري، خاصة وأن الفريق يملك لاعبين جيدين قادرين على تحقيق نتائج أفضل في المرحلة المقبلة.
وكان فريق الأهلي عانى كثيرا خلال منافسات مرحلة الذهاب من دوري المحترفين، حيث احتل المركز قبل الأخير، الأمر الذي دفع النادي لتعزيز لاصفوف استعدادا لمرحلة الاياب التي تنطلق السبت المقبل.
--(بترا)
خ خ/ أ أ / س س
15/02/2024 13:00:47

MENAFN15022024000117011021ID1107858537

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