المنتخب الوطني لكرة القدم يتقدم للمركز 70 عالميا
التاريخ
2/15/2024 2:32:23 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 15 شباط (بترا)- احتل المنتخب الوطني لكرة القدم المركز 70 عالميا، في التصنيف الجديد الصادر اليوم الخميس، عن الاتحاد الدولي "فيفا".
وتقدم المنتخب الوطني 17 مركزا دفعة واحدة في التصنيف العالمي الجديد، ليصبح في المركز 70 عالميا والعاشر آسيويا، برصيد 1343.6 نقطة.
وتأتي هذه القفزة الهائلة للمنتخب الوطني بعد التألق في بطولة كأس آسيا التي اختتمت السبت الماضي في قطر، وحل فيها المنتخب في المركز الثاني خلف المنتخب القطري.
--(بترا)
خ خ/أ م / س س
15/02/2024 13:00:07
MENAFN15022024000117011021ID1107858536
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