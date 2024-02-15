المنتخب الوطني لكرة القدم يتقدم للمركز 70 عالميا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 15 شباط (بترا)- احتل المنتخب الوطني لكرة القدم المركز 70 عالميا، في التصنيف الجديد الصادر اليوم الخميس، عن الاتحاد الدولي "فيفا".

وتقدم المنتخب الوطني 17 مركزا دفعة واحدة في التصنيف العالمي الجديد، ليصبح في المركز 70 عالميا والعاشر آسيويا، برصيد 1343.6 نقطة.

وتأتي هذه القفزة الهائلة للمنتخب الوطني بعد التألق في بطولة كأس آسيا التي اختتمت السبت الماضي في قطر، وحل فيها المنتخب في المركز الثاني خلف المنتخب القطري.

--(بترا)

خ خ/أ م / س س

15/02/2024 13:00:07