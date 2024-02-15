شكوى لبنانية جديدة ضد إسرائيل لدى مجلس الأمن

(MENAFN
- Jordan News Agency)
بيروت 15شباط(بترا)- تقدمت الحكومة اللبنانية، بشكوى جديدة ضد اسرائيل الى مجلس الامن الدولي على خلفية الغارات والقصف على قرى جنوب لبنان.
وقال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في بيان اليوم الخميس، إننا ندين العدوان الاسرائيلي المتمادي على جنوب لبنان والمجازر الجديدة التي يرتكبها في حق المواطنين اللبنانيين، لا سيما ما حصل ليل امس الأربعاء في النبطية، حيث أرتقى 7 أشخاص من عائلة واحدة بالقصف الإسرائيلي.
وأضاف، انه ازاء التمادي في هذا العدوان الإسرائيلي وسقوط الضحايا والدمار الهائل الذي يسببه العدوان، تشاورت مع وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب في الوضع، وطلبت تقديم شكوى جديدة عاجلة ضد اسرائيل الى مجلس الامن الدولي.
وأشار الى أنه في الوقت الذي نشدد فيه على التهدئة وندعو جميع الاطراف الى الالتزام بعدم التصعيد، نجد العدو الإسرائيلي يتمادى في عدوانه، ما يدفعنا الى طرح السؤال على المعنيين الدوليين بالمبادرات عن الخطوات المتخذة للجم العدو.
وأكد، أنه وبسبب تصاعد العدوان طلبت من وزير البيئة الدعوة الى اجتماع عاجل لهيئة الطوارئ الوطنية لمواكبة الوضع، كما اطلعت من وزير الصحة على الواقع الصحي والاستشفائي في الجنوب والخطوات العاجلة المتخذة.
ميدانيا، افاد مصدر امني لبناني بان الطيران الإسرائيلي شن سلسلة غارات على وادي السلوقي ومنطقة اللبونة جنوب لبنان، فيما يستهدف القصف المدفعي الإسرائيلي أطراف وادي حامول الناقورة.
--(بترا)
ف ج/ أ أ م س س
15/02/2024 12:48:56
MENAFN15022024000117011021ID1107858534
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.