الاحتلال يعتقل 7040 فلسطينيا بالضفة منذ طوفان الأقصى

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 15 شباط(بترا)- ارتفعت حصيلة اعتقالات الاحتلال الإسرائيلي للفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة منذ بدء معركة "طوفان الأقصى" في 7 تشرين الأول الماضي إلى نحو 7040.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، 20 فلسطينيا من الضفة الغربية، بينهم طفل وأسرى سابقون.

وبحسب بيان مشترك صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، توزعت عمليات الاعتقال على محافظات: طولكرم، بيت لحم، الخليل، نابلس، جنين والقدس.

واشارا الى أنه رافق الاعتقالات عمليات تنكيل واسعة واعتداءات بالضرب المبرح وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل الفلسطينيين.

يشار إلى أن الاحتلال يواصل تنفيذ جريمة الإخفاء القسري بحق معتقلي غزة بعد مرور 132 يوما على العدوان والإبادة الجماعية، حيث يرفض الاحتلال تزويد المؤسسات الحقوقية بما فيها الدولية والفلسطينية المختصة أي معلومة بشأن مصيرهم وأماكن احتجازهم حتى اليوم، بما فيهم الشهداء من معتقلي غزة.

--(بترا)

م . ف/ أ أ / س س

15/02/2024 12:28:53