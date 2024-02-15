وزارة العمل تنظم يوما وظيفيا لتوفير 2600 فرصة عمل

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 15 شباط (بترا)- افتتح مساعد الأمين العام لشؤون العمليات في وزارة العمل عبد الله الجبور، اليوم الخميس ، اليوم الوظيفي الذي نظمته الوزارة بالتعاون مع القطاع الخاص في قاعة جاليريا في أمانة عمان الكبرى.
وشارك في اليوم الوظيفي الذي نفذته مديرية التشغيل المركزية في الوزارة 72 شركة من القطاع الخاص من مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية لتوفير أكثر من 2600 فرصة عمل.
يشار الى أن الوزارة ارسلت قبل يومين من تنظيم اليوم الوظيفي 5 آلاف رسالة نصية للباحثين والباحثات عن العمل المسجلين على منصات الوزارة لدعوتهم لتقديم سيرهم الذاتية للشركات المشاركة في هذا اليوم.
--(بترا)
ع ف / س س
15/02/2024 12:26:48
MENAFN15022024000117011021ID1107858532
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