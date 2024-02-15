وزارة العمل تنظم يوما وظيفيا لتوفير 2600 فرصة عمل

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 15 شباط (بترا)- افتتح مساعد الأمين العام لشؤون العمليات في وزارة العمل عبد الله الجبور، اليوم الخميس ، اليوم الوظيفي الذي نظمته الوزارة بالتعاون مع القطاع الخاص في قاعة جاليريا في أمانة عمان الكبرى.

وشارك في اليوم الوظيفي الذي نفذته مديرية التشغيل المركزية في الوزارة 72 شركة من القطاع الخاص من مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية لتوفير أكثر من 2600 فرصة عمل.

يشار الى أن الوزارة ارسلت قبل يومين من تنظيم اليوم الوظيفي 5 آلاف رسالة نصية للباحثين والباحثات عن العمل المسجلين على منصات الوزارة لدعوتهم لتقديم سيرهم الذاتية للشركات المشاركة في هذا اليوم.

--(بترا)

ع ف / س س

15/02/2024 12:26:48