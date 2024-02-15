انطلاق مؤتمر الأبحاث الطبية الثاني في البلقاء التطبيقية

MENAFN - Jordan News Agency)

السلط 15 شباط (بترا) افتتح رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور احمد فخري العجلوني، أمس الأربعاء، فعاليات مؤتمر الأبحاث الطبية الثاني، الذي نظمته كلية الطب في الجامعة بحضور مدير مستشفى الحسين " السلط الجديد" الدكتور رامي أبو رمان.

وقال العجلوني، إن الجامعة تسعى إلى تحقيق رؤيتها بأن تكون رائدة علميا ومنافسة عالميا متميزة في التدريس والبحث التطبيقي والإبداع والابتكار والريادة لبناء اقتصاد ومجتمع المعرفة، وتسهم في تحقيق الرؤى الملكية السامية بأن تكون منارة للعلم والمعرفة، سباقة في نقل وتبني أفضل الممارسات العالمية، لتعزيز المهارات البحثية لدى طلبة كلية الطب.

وأكد أن البحث العلمي ركيزة أساسية في تطوير المجتمعات وتقدمها، مشيرا إلى أن الجامعة تؤمن بأهمية تنمية قدرات طلبتها في مجال البحث العلمي وتمكينهم من تطوير أفكارهم وتحويلها إلى أبحاث مبتكرة وذات جودة عالية.

وأشار إلى أن الجامعة وعلى الدوام تعمل على تشجيع طلبتها للمشاركة الفاعلة في هذا المؤتمر الهام، واستغلال كل فرصة للتواصل والتعلم وتبادل الخبرات، مقدما جزيل شكره للقائمين على المؤتمر والجهات الداعمة له.

كما افتتح العجلوني على هامش المؤتمر، معرضا علميا طبيا للشركات الداعمة للمؤتمر، تضمن عرضا للعديد من المنتوجات الطبية المخبرية.

وألقى رئيس المؤتمر عميد كلية الطب الدكتور شادي الحموري، كلمة قال فيها " إن المؤتمر يحمل في طياته الكثير من الأوراق العلمية والبحثية والمحاضرات العلمية الهادفة يقدمها خبراء من الولايات المتحدة وكندا، بالإضافة إلى أعضاء الهيئة التدريسية في كلية الطب، من أجل دعم الإبداع والاستثمار في البحث العلمي.

وأشار الدكتور الحموري، إلى أن البحث العلمي يحتل جزءا بواقع 6 ساعات معتمدة في الخطة الدراسية لكلية الطب، لكونه يلعب دورا كبيرا وحيويا في الممارسات الطبية وتطويرها، ما يساهم بوضع كلية الطب في الجامعة على خارطة التميز الطبي العالمي.

وتحدث رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر الدكتور مصطفى النادي، عن الأهداف العلمية للمؤتمر والمتضمنة تطوير الإنتاجية البحثية وتعزيز قدرات الطلبة وعرض الخبرات المتنوعة.

كما ألقى استشاري أمراض الأورام النسائية والتوليد البروفسور غسان سعيد، محاضرة عن سرطان المبيض وتطور فكرة بحثية إلى براءة اختراع، لتكون مثالا حيا لهذا الموضوع الهام للطلبة.

بدوره ألقى الطالب غيث الخوالدة، كلمة طلبة كلية الطب، بين فيها إصرار وعزم طلبة الكلية على الإبداع والابتكار من أجل الارتقاء بمهنة الطب في جميع مراحلها ومستوياتها.

وسيناقش المشاركون على مدار يومين، العديد من المحاور حيث يتضمن المؤتمر في يومه الأول، محاضرة حول استكشاف المعرفة كمقدمة في البحث للدكتورة تهاني أحمد، ومحاضرة حول خطوات البحث للدكتورة انصاف المومني، ومحاضرة حول دراسة التصميم وحجم العينة، ومحاضرة حول الاحتمالية وتوزيعاتها للدكتور يان قريبين، ومحاضرة حول الاختبارات الباروميترية للبروفسور سيان باري من كندا.

كما سيتضمن المؤتمر في يومه الثاني محاضرة التنسيق الطبي الحالي في الجراحة للدكتور سيان باري من جامعة كندا، ومحاضرة حول التحديات في استقراء البحث الطبي للدكتورة يانج رانج من كندا، ومحاضرة حول الذكاء الاصطناعي في البحث للدكتور سيف الريالات، ومحاضرة حول التعليم الطبي العالمي للدكتور عمر لطوف.

وفي ختام افتتاح أعمال اليوم الأول للمؤتمر كرم العجلوني، الشركات الداعمة للمؤتمر وهي البنك الأهلي، وعمادة البحث العلمي والابتكار، ومستشفى الاستقلال، ومستودع ابن سينا، ومستودع أدوية الحكمة، وشركة جارا للتجهيزات والمختبرات الطبية، وشركة التعاون للتجهيزات العلمية، وشركة فيلادلفيا للصناعات الدوائية، وشركة الوراثة للتكنولوجيا، ومختبرات الجامعة الطبية، وشركة النواة.

--(بترا)

أع/أ م / س س

15/02/2024 12:19:58