انطلاق مؤتمر الأبحاث الطبية الثاني في البلقاء التطبيقية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
السلط 15 شباط (بترا) افتتح رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور احمد فخري العجلوني، أمس الأربعاء، فعاليات مؤتمر الأبحاث الطبية الثاني، الذي نظمته كلية الطب في الجامعة بحضور مدير مستشفى الحسين " السلط الجديد" الدكتور رامي أبو رمان.
وقال العجلوني، إن الجامعة تسعى إلى تحقيق رؤيتها بأن تكون رائدة علميا ومنافسة عالميا متميزة في التدريس والبحث التطبيقي والإبداع والابتكار والريادة لبناء اقتصاد ومجتمع المعرفة، وتسهم في تحقيق الرؤى الملكية السامية بأن تكون منارة للعلم والمعرفة، سباقة في نقل وتبني أفضل الممارسات العالمية، لتعزيز المهارات البحثية لدى طلبة كلية الطب.
وأكد أن البحث العلمي ركيزة أساسية في تطوير المجتمعات وتقدمها، مشيرا إلى أن الجامعة تؤمن بأهمية تنمية قدرات طلبتها في مجال البحث العلمي وتمكينهم من تطوير أفكارهم وتحويلها إلى أبحاث مبتكرة وذات جودة عالية.
وأشار إلى أن الجامعة وعلى الدوام تعمل على تشجيع طلبتها للمشاركة الفاعلة في هذا المؤتمر الهام، واستغلال كل فرصة للتواصل والتعلم وتبادل الخبرات، مقدما جزيل شكره للقائمين على المؤتمر والجهات الداعمة له.
كما افتتح العجلوني على هامش المؤتمر، معرضا علميا طبيا للشركات الداعمة للمؤتمر، تضمن عرضا للعديد من المنتوجات الطبية المخبرية.
وألقى رئيس المؤتمر عميد كلية الطب الدكتور شادي الحموري، كلمة قال فيها " إن المؤتمر يحمل في طياته الكثير من الأوراق العلمية والبحثية والمحاضرات العلمية الهادفة يقدمها خبراء من الولايات المتحدة وكندا، بالإضافة إلى أعضاء الهيئة التدريسية في كلية الطب، من أجل دعم الإبداع والاستثمار في البحث العلمي.
وأشار الدكتور الحموري، إلى أن البحث العلمي يحتل جزءا بواقع 6 ساعات معتمدة في الخطة الدراسية لكلية الطب، لكونه يلعب دورا كبيرا وحيويا في الممارسات الطبية وتطويرها، ما يساهم بوضع كلية الطب في الجامعة على خارطة التميز الطبي العالمي.
وتحدث رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر الدكتور مصطفى النادي، عن الأهداف العلمية للمؤتمر والمتضمنة تطوير الإنتاجية البحثية وتعزيز قدرات الطلبة وعرض الخبرات المتنوعة.
كما ألقى استشاري أمراض الأورام النسائية والتوليد البروفسور غسان سعيد، محاضرة عن سرطان المبيض وتطور فكرة بحثية إلى براءة اختراع، لتكون مثالا حيا لهذا الموضوع الهام للطلبة.
بدوره ألقى الطالب غيث الخوالدة، كلمة طلبة كلية الطب، بين فيها إصرار وعزم طلبة الكلية على الإبداع والابتكار من أجل الارتقاء بمهنة الطب في جميع مراحلها ومستوياتها.
وسيناقش المشاركون على مدار يومين، العديد من المحاور حيث يتضمن المؤتمر في يومه الأول، محاضرة حول استكشاف المعرفة كمقدمة في البحث للدكتورة تهاني أحمد، ومحاضرة حول خطوات البحث للدكتورة انصاف المومني، ومحاضرة حول دراسة التصميم وحجم العينة، ومحاضرة حول الاحتمالية وتوزيعاتها للدكتور يان قريبين، ومحاضرة حول الاختبارات الباروميترية للبروفسور سيان باري من كندا.
كما سيتضمن المؤتمر في يومه الثاني محاضرة التنسيق الطبي الحالي في الجراحة للدكتور سيان باري من جامعة كندا، ومحاضرة حول التحديات في استقراء البحث الطبي للدكتورة يانج رانج من كندا، ومحاضرة حول الذكاء الاصطناعي في البحث للدكتور سيف الريالات، ومحاضرة حول التعليم الطبي العالمي للدكتور عمر لطوف.
وفي ختام افتتاح أعمال اليوم الأول للمؤتمر كرم العجلوني، الشركات الداعمة للمؤتمر وهي البنك الأهلي، وعمادة البحث العلمي والابتكار، ومستشفى الاستقلال، ومستودع ابن سينا، ومستودع أدوية الحكمة، وشركة جارا للتجهيزات والمختبرات الطبية، وشركة التعاون للتجهيزات العلمية، وشركة فيلادلفيا للصناعات الدوائية، وشركة الوراثة للتكنولوجيا، ومختبرات الجامعة الطبية، وشركة النواة.
--(بترا)
أع/أ م / س س
15/02/2024 12:19:58
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