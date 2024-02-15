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عبد الفتاح الجريني يطرح أحدث أغانيه على بالى

2/15/2024 2:30:47 PM
(MENAFN- Youm7) طرح المطرب المغربي عبد الفتاح جريني أحدث أغانيه التي تحمل اسم "على بالي" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات وألحان وتوزيع عبد المغيث، وميكس وماستر جلال حمداوي.



وتقول كلمات الأغنية : وعلى بالي ياناسيني ولايوم صورتك من عيني، انا يامشات غير قوليلي فين راك والله أنا نادم، اه ياغالي رجعيلي تمنيت أنا غير تسمعيلي، وخا لكلام ماكافيني ارحم قلبي من الآه، ومازال انا في انتظار أنا مليت حالي ياغالي ماتعالي نعوض اللي فات.







يذكر أن جريني بدأ مسيرته الفنية بعد مشاركته فى برنامج“نجوم العرب” عام 2007 ، وشارك في تقديم عدة برامج تلفزيونية منها:“كوك استوديو”، و“ريفالكس”، وساعة سعيدة“.



وأصدر جريني عدة ألبومات ناجحة، منها:”عايش حياته“،”يا خسارتك في الليالي“،”3 كلمات“، إضافة إلى العديد من الأغانى
المنفردة، أبرزها:”وحياة عينيك“،”جبارا فان“،”أشوف فيك يوم“،”جنبك على طول“،”وال ايه وال ايه“،”أبو خد عنابي“،”أوقات“،”وحياة عينيك“،”بحب اشوفك“،”يا بخت النوم“،”حب غريب“،”أحلى مافي الدنيا“،”وفر كلامك“، وغيرها .



وفى نهاية الصيف قبل الماضى تردد ارتباطه بالفنانة جميلة، ولكنهما نفيا ذلك وقتها، وقدما سويا أربع أغاني هم: "شكرا" من كلمات والحان Mobeazy وهي باللهجة المغربية البيضاء، و"عهود الحب" و"ظالمة" وهي الأغنية الدعائية العربية من فيلم شاروخان وماهيرا خان، وأغنية "سمع صوتك للعالم" وهي النسخة العربية من أغنية La Gozadera للمطرب العالمي مارك انتوني.












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