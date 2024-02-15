وصول النجم كيليان مورفي للسجادة الحمراء لمهرجان برلين السينمائي.. صور

MENAFN - Youm7) وصل النجم الإيرلندي كيليان مورفي، الى السجادة الحمراء لمهرجان برلين السينم ائي في دورته الـ 74، المقامة حاليا في قصر برليناله بمدينة برلين، والذي يعد الأقرب لحصد جائزة المهرجان هذا العام عن فيلمه Small Things Like This الذى يعرض في الافتتاحية.

النجم كيليان مورفيكيليان مورفيوصول كيليان مورفي





وتدور أحداث فيلم الافتتاحية للنجم العالمي كيليان مورفي، "Small Things" في الثمانينات، ويلعب مورفي دور أب مخلص وتاجر فحم يكتشف حقائق صادمة حول "مغاسل المجدلية" المروعة في أيرلندا، التي انتشرت في تلك الفترة وكانت ملجئ لكل السيدات والشابات التي ترسلهم الدولة للعمل بالسخرة ويرأسها المؤسسات الكاقوليكية الرومانية من عشرينات القرن التاسع وحتي 1996.

ومن ضمن الأعمال المشاركة في قائمة المنافسين فيلم "شاي أسود" للمخرج الموريتاني عبدالرحمن سيساكو، وفيلم "إلى من أنتمي؟" للمخرجة التونسية مريم جبور، والفيلم الوثائقي "داهومي" للمخرجة السنغالية ماتي ديوب.

وتضم لجنة التحكيم ستة أعضاء هم الممثل والمخرج برادي كوربيه من الولايات المتحدة والمخرجة آن هوي من هونغ كونغ والمخرج الألماني كريستيان بيتزولد والمخرج الإسباني ألبرت سيرا والممثلة والمخرجة الإيطالية جاسمين ترينكا والكاتبة الأوكرانية أوكسانا زابوزكو.







