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20 صورة للسجادة الحمراء لمهرجان برلين السينمائي في دورته الـ 74

2/15/2024 2:30:46 PM
(MENAFN- Youm7) شهدت السجادة الحمراء لمهرجان برلين السينمائي في دورته الـ 74، حضور عدد كبير من النجوم العالميين والفنانين من جميع أنحاء العالم، منهم النجم العالمي كيليان مورفي والنجم توم والشيها، و الممثل الألماني ألبرشت شوخ، و الممثل الألماني بيتر لومير، و الممثلة الألمانية إميليا شوله، و الممثلة الألمانية آنا بروجيمان، و الممثلة الألمانية فلورنس كاسومبا.

كما شهدت السجادة الحمراء حضور كل من، الممثلة الألمانية كاتارينا ستارك والممثل بيتر لومير، وفيليب لان وزوجته كلوديا، وعارضة الازياء الألمانية توني جارن، والممثلة الألمانية هانا هيرزسبرونغ، والفرقة الألمانية Elevator Boys، وكلاوس بيسنباخ
والمخرج الألماني فيم فيندرز وزوجته دوناتا فيندرز.


الفرقة الألمانية Elevator Boys



المتظاهرين على السجادة الحمراء



الممثل الألماني ألبرشت شوخ



الممثل الألماني بيتر لومير



الممثلة الألمانية إميليا شوله



الممثلة الألمانية آنا بروجيمان



الممثلة الألمانية فلورنس كاسومبا



الممثلة الألمانية كاتارينا ستارك والممثل بيتر لومير



الممثلة الألمانية هانا هيرزسبرونغ



الممثلة والراقصة الألمانية إيلين تيزل



النجم كيليان مورفي



بيتر شولز



توم والشيها



عارضة الأزياء الألمانية توني جارن



فيليب لام وزوجته كلوديا



فيليب لام



كلاوس بيسنباخ والمخرج الألماني فيم فيندرز وزوجته دوناتا فيندرز



كيليان مورفي










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