الفنانة التونسية يسرا محنوش تطرح أغنية مابقاش احتفالاً بعيد الحب

(MENAFN
- Youm7) طرحت الفنانة التونسية يسرا محنوش
أحدث أعمالها الغنائية بعنوان "ما بقاش" والتى تقدمها باللهجة المصرية، على موقع يوتيوب ومنصات الأغاني، بالتزامن مع عيد الحب، حيث جاءت كلمات الأغنية وأجوائها رومانسية وألحانها هادئة.أغنية "ما بقاش" من كلمات الشاعر وليد جنيدي وألحان محمد عصمت توزيع وماسترينج عباس صباح.
وتدور فكرة كليب "ما بقاش" عن كمية المشاعر والأحاسيس التي تختزنها للحبيب، خصوصاً وأن كلمات الأغنية جاءت لتحاكي المعشوق وتصف له حالة الضياع
بعيداً عن حبيبته، مؤكدة أنها لن تتخلى عنه.
يذكر أن يسرا محنوش استهلت عام 2024 بتقديم ديو غنائى مع النجم المغربى سعد بعنوان "عندى فكرة"حيث تم طرحها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات رامي العبودى، ألحان الموسيقار د. طلال، توزيع ومكس ماستر جلال الحمداوي.
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