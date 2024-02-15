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الفنانة التونسية يسرا محنوش تطرح أغنية مابقاش احتفالاً بعيد الحب

2/15/2024 2:30:45 PM
(MENAFN- Youm7) طرحت الفنانة التونسية يسرا محنوش
أحدث أعمالها الغنائية بعنوان "ما بقاش" والتى تقدمها باللهجة المصرية، على موقع يوتيوب ومنصات الأغاني، بالتزامن مع عيد الحب، حيث جاءت كلمات الأغنية وأجوائها رومانسية وألحانها هادئة.أغنية "ما بقاش" من كلمات الشاعر وليد جنيدي وألحان محمد عصمت توزيع وماسترينج عباس صباح.




وتدور فكرة كليب "ما بقاش" عن كمية المشاعر والأحاسيس التي تختزنها للحبيب، خصوصاً وأن كلمات الأغنية جاءت لتحاكي المعشوق وتصف له حالة الضياع
بعيداً عن حبيبته، مؤكدة أنها لن تتخلى عنه.



يذكر أن يسرا محنوش استهلت عام 2024 بتقديم ديو غنائى مع النجم المغربى سعد بعنوان "عندى فكرة"حيث تم طرحها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات رامي العبودى، ألحان الموسيقار د. طلال، توزيع ومكس ماستر جلال الحمداوي.












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