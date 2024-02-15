4 أبراج عاشقة للطقس البارد وتستمد طاقتها الإيجابية بالمشي تحت المطر

(MENAFN
- Youm7) يفضل البعض الطقس البارد الذى يجعله يشعر بالسعادة طوال فصل الشتاء ويعتقد إن هؤلاء ينتمون لبعض الأبراج الفلكية التى نستعرضها فى هذا التقرير،
وفقًا لما أشارت إليه مايا ناجي خبيرة الأبراج.
المشي تحت المطر
أبراج عاشقة للطقس البارد والمشي تحت المطر: برج الجوزاء:
يعرف عن برج الجوزاء إنه شخص متقلب المزاج، لكنه من محبي فصل الشتاء، حيث يفضل
المشي تحت المطر للاستمتاع بالطقس البارد فهو من أكثر الشخصيات العاشقة للجو المتغير الذي يتشابه كثيرًا مع شخصيته.
برج السرطان:
يستمد مولود برج السرطان
طاقته الإيجابية عند رؤيته للمطر الذى ينتهز الفرصة للسير أسفله، أيضًا يعرف عن مولود السرطان أنه شخصية خيالية محبة للتغيرات والتقلبات.
برج الميزان:
مولود برج الميزان من الأبراج التي تفضل أن تحتسى القهوة تحت المطر، والسير فى الشتاء للاستمتاع بالطقس فهو من أكثر الأبراج العاشقة للأمطار، يستمد طاقته الإيجابية من أجواء الطقس المتغيرة.
برج
الثور:
يعرف عن مولود برج الثور أنه شخصية رومانسية ويجيد التواصل مع الآخرين ومحب للحياة، وعاشق لفصل الشتاء ولا يفضل فصل الصيف، ويفضل الحكي
والمشي مع أصدقائه المقربين تحت المطر.
المشي تحت المطر
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