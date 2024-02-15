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4 أبراج عاشقة للطقس البارد وتستمد طاقتها الإيجابية بالمشي تحت المطر

2/15/2024 2:30:43 PM
(MENAFN- Youm7) يفضل البعض الطقس البارد الذى يجعله يشعر بالسعادة طوال فصل الشتاء ويعتقد إن هؤلاء ينتمون لبعض الأبراج الفلكية التى نستعرضها فى هذا التقرير،
وفقًا لما أشارت إليه مايا ناجي خبيرة الأبراج.


المشي تحت المطر


أبراج عاشقة للطقس البارد والمشي تحت المطر: برج الجوزاء:


يعرف عن برج الجوزاء إنه شخص متقلب المزاج، لكنه من محبي فصل الشتاء، حيث يفضل
المشي تحت المطر للاستمتاع بالطقس البارد فهو من أكثر الشخصيات العاشقة للجو المتغير الذي يتشابه كثيرًا مع شخصيته.


برج السرطان:


يستمد مولود برج السرطان
طاقته الإيجابية عند رؤيته للمطر الذى ينتهز الفرصة للسير أسفله، أيضًا يعرف عن مولود السرطان أنه شخصية خيالية محبة للتغيرات والتقلبات.



برج الميزان:

مولود برج الميزان من الأبراج التي تفضل أن تحتسى القهوة تحت المطر، والسير فى الشتاء للاستمتاع بالطقس فهو من أكثر الأبراج العاشقة للأمطار، يستمد طاقته الإيجابية من أجواء الطقس المتغيرة.


برج
الثور:

يعرف عن مولود برج الثور أنه شخصية رومانسية ويجيد التواصل مع الآخرين ومحب للحياة، وعاشق لفصل الشتاء ولا يفضل فصل الصيف، ويفضل الحكي
والمشي مع أصدقائه المقربين تحت المطر.


المشي تحت المطر








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