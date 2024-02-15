نظارات ومعاطف ملونة.. أبرز اتجاهات أسبوع الموضة بنيويورك لخريف وشتاء 2024

(MENAFN
- Youm7)
جدد مصممو الأزياء القواعد التقليدية فى تصميم الملابس خلال أسبوع الموضة في نيويورك لخريف وشتاء 202 ، أمس الأربعاء، حيث أعاد مصمم الأزياء بيتر دو التفكير في الأزياء "الوقائية" و عرض مصمم الأزياء هيلموت لانج، سراويل حريرية ملفوفة، وأقنعة ببدلات أنيقة، وجينز وجواكيت منتفخة مترهلة، وفقاً لما ذكره موقع "سى إن إن".
وسارت العارضات، اللاتي ارتدين أزياء أنثوية مبهجة وأزياء رياضية
أنيقة، والتي تضمنت شورتات ملاكمة مزينة بالدانتيل وجواكيت منتفخة، وعرضت وكالة تصميم الأزياء تومي هيلفيجر بحضور سفيرة العلامة التجارية صوفيا ريتشي جرانج، عرضًا كلاسيكياً حيث شملت معاطف وفساتين كشمير وأوشحة طويلة .
وجلب ويلي شافاريا، الذي كان يشغل سابقًا منصبًا رفيعًا في كالفن كلاين بالإضافة إلى إدارة علامته التجارية الخاصة التي تحمل اسمه، جواكيت مصممة بأكتاف مبالغ فيها وطيات صدر ومعاطف مصممة بكشكشة وأزهار منحوتة.
واستلهم المصمم برابال جورونج أيضًا من المجتمع تصميماته، فكانت تصميماته غنية بالألوان مثل الزعفران والقرمزي، ومزينة بالكريستال والتطريز الذهبي للإشادة بعائلته والده في نيبال.
وعرض مصمم الأزياء لودوفيك دو سان سيرنين المقيم في باريس لأول مرة في نيويورك بمجموعة ملابس مزينة بالزهور المزخرفة وأقمشة شفافة ناعمة و عباءات شبكية كريستالية متلألئة.
وظهر خلال الفعالية، نظارات شمسية ملونة بألوان مبهجة، وكذلك معاطف طويلة مطبوع عليها رسومات مميزة.
أسبوع الموضة بنيويورك
بدلة سوداء
بدلة
جانب من عرض الأزياء
زى آخر
عارضين أزياء
عرض أزياء بأسبوع الموضة بنيويورك
فساتين
معطف طويل
معطف ملون
MENAFN15022024000132011024ID1107858515
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.