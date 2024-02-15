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نظارات ومعاطف ملونة.. أبرز اتجاهات أسبوع الموضة بنيويورك لخريف وشتاء 2024

2/15/2024 2:30:43 PM
(MENAFN- Youm7)

جدد مصممو الأزياء القواعد التقليدية فى تصميم الملابس خلال أسبوع الموضة في نيويورك لخريف وشتاء 202 ، أمس الأربعاء، حيث أعاد مصمم الأزياء بيتر دو التفكير في الأزياء "الوقائية" و عرض مصمم الأزياء هيلموت لانج، سراويل حريرية ملفوفة، وأقنعة ببدلات أنيقة، وجينز وجواكيت منتفخة مترهلة، وفقاً لما ذكره موقع "سى إن إن".

وسارت العارضات، اللاتي ارتدين أزياء أنثوية مبهجة وأزياء رياضية
أنيقة، والتي تضمنت شورتات ملاكمة مزينة بالدانتيل وجواكيت منتفخة، وعرضت وكالة تصميم الأزياء تومي هيلفيجر بحضور سفيرة العلامة التجارية صوفيا ريتشي جرانج، عرضًا كلاسيكياً حيث شملت معاطف وفساتين كشمير وأوشحة طويلة .

وجلب ويلي شافاريا، الذي كان يشغل سابقًا منصبًا رفيعًا في كالفن كلاين بالإضافة إلى إدارة علامته التجارية الخاصة التي تحمل اسمه، جواكيت مصممة بأكتاف مبالغ فيها وطيات صدر ومعاطف مصممة بكشكشة وأزهار منحوتة.

واستلهم المصمم برابال جورونج أيضًا من المجتمع تصميماته، فكانت تصميماته غنية بالألوان مثل الزعفران والقرمزي، ومزينة بالكريستال والتطريز الذهبي للإشادة بعائلته والده في نيبال.

وعرض مصمم الأزياء لودوفيك دو سان سيرنين المقيم في باريس لأول مرة في نيويورك بمجموعة ملابس مزينة بالزهور المزخرفة وأقمشة شفافة ناعمة و عباءات شبكية كريستالية متلألئة.

وظهر خلال الفعالية، نظارات شمسية ملونة بألوان مبهجة، وكذلك معاطف طويلة مطبوع عليها رسومات مميزة.


أسبوع الموضة بنيويورك
بدلة سوداء
بدلة
جانب من عرض الأزياء
زى آخر
عارضين أزياء
عرض أزياء بأسبوع الموضة بنيويورك
فساتين
معطف طويل
معطف ملون










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