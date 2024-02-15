مش بس يوم واحد في السنة.. كيف تجعل حياتك مع زوجتك عيد حب طوال العام؟

في عيد الحب أو

Valentine يحرص الزوج على شراء هدية لزوجته وقضاء يوم مميز معًا، ولكن كيف يستطيع الزوجان أن يحافظا على حبهما لبعضهما طوال العام؟

أوضحت أميرة ألبير استشاري العلاقات الأسرية والزوجية، لـ" اليوم السابع"، أن "الحب وحده لا يُحيي الإنسان" ولكن لا ينبغى أن نتجاهل أهميته،

وأشارت إلى العلاقة الزوجية الصحية تساعد على إكمال الحياة بنجاح وسعادة، ولاستمرار الحب بين الزوجين، يجب توافر الآتى :





الثقة المتبادلة



الثقة المتبادلة من أساسيات نجاح العلاقات الزوجية، حيث إن الثقة تساعد الإنسان على التعبير عن مشاعره واحتياجاته دون خوف من عدم تقديرها أو التعرض للسخرية.

زوجين سعداء





احترام متبادل

تنجح العلاقة بوجود احترام متبادل بين الزوجين دون أن التعرض للإهانة اللفظية أو الجسدية، كما أن الاحترام ينعكس على الأولاد.





احترام الخصوصية

توافر حدود خصوصية معروفة لدى الطرفين تساعد على زيادة الشعور بالراحة والأمان واحترام بين الزوجين.

زوجين





إنهاء الصراع

بطبيعة الحال وجود بعض المشكلات والتي تؤدي لنوع من أنواع الصراع (الخناق) بين الزوجين ويفضل ألا يحرص أحد الطرفين على كسب الصراع لصالحه، ولكن يفضل عند الخلاف أن يتنازل طرف في مقابل راحة الطرف الآخر ومراعاته ولكن ليس طوال الوقت.





التشجيع الدائم للنجاح

الزواج لا يعني نهاية الطموح، فيمكن أن ينجح الزوجين معًا في أعمالهم المهنية وتحقيق الإنجازات المُرضية لهم، فتشجيع الزوج لزوجته في عملها أو العكس يساعد علي إسعادهم ونجاح العلاقة بينهم.





التخلص من الشعور بالملل

يصاب أحياناً الكثير من الأزواج بالملل، ويمكن التخلص من هذه المشكلة من خلال الآتى :





تخصيص الوقت

تخصيص وقت خلال اليوم لجلوس الزوجين معاً والتحدث والتعبير عن مشاعرهم.





لغة الحب

التعبير عن الحب بشراء الهدايا هو لغة من لغات الحب التي تساعد في التخلص من الشعور بالملل بين الزوجين.





المشاركة في ممارسة الهوايات

المشاركة في ممارسة بعض الهوايات على فترات يساعد على التخلص من الشعور بالملل والروتين اليومي وهذا ينعكس أيضًا على الأبناء واستقرار الحياة الأسرية.















