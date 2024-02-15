مش بس يوم واحد في السنة.. كيف تجعل حياتك مع زوجتك عيد حب طوال العام؟

(MENAFN
- Youm7)
في عيد الحب أو
Valentine يحرص الزوج على شراء هدية لزوجته وقضاء يوم مميز معًا، ولكن كيف يستطيع الزوجان أن يحافظا على حبهما لبعضهما طوال العام؟
أوضحت أميرة ألبير استشاري العلاقات الأسرية والزوجية، لـ" اليوم السابع"، أن "الحب وحده لا يُحيي الإنسان" ولكن لا ينبغى أن نتجاهل أهميته،
وأشارت إلى العلاقة الزوجية الصحية تساعد على إكمال الحياة بنجاح وسعادة، ولاستمرار الحب بين الزوجين، يجب توافر الآتى :
الثقة المتبادلة
الثقة المتبادلة من أساسيات نجاح العلاقات الزوجية، حيث إن الثقة تساعد الإنسان على التعبير عن مشاعره واحتياجاته دون خوف من عدم تقديرها أو التعرض للسخرية.
زوجين سعداء
احترام متبادل
تنجح العلاقة بوجود احترام متبادل بين الزوجين دون أن التعرض للإهانة اللفظية أو الجسدية، كما أن الاحترام ينعكس على الأولاد.
احترام الخصوصية
توافر حدود خصوصية معروفة لدى الطرفين تساعد على زيادة الشعور بالراحة والأمان واحترام بين الزوجين.
زوجين
إنهاء الصراع
بطبيعة الحال وجود بعض المشكلات والتي تؤدي لنوع من أنواع الصراع (الخناق) بين الزوجين ويفضل ألا يحرص أحد الطرفين على كسب الصراع لصالحه، ولكن يفضل عند الخلاف أن يتنازل طرف في مقابل راحة الطرف الآخر ومراعاته ولكن ليس طوال الوقت.
التشجيع الدائم للنجاح
الزواج لا يعني نهاية الطموح، فيمكن أن ينجح الزوجين معًا في أعمالهم المهنية وتحقيق الإنجازات المُرضية لهم، فتشجيع الزوج لزوجته في عملها أو العكس يساعد علي إسعادهم ونجاح العلاقة بينهم.
التخلص من الشعور بالملل
يصاب أحياناً الكثير من الأزواج بالملل، ويمكن التخلص من هذه المشكلة من خلال الآتى :
تخصيص الوقت
تخصيص وقت خلال اليوم لجلوس الزوجين معاً والتحدث والتعبير عن مشاعرهم.
لغة الحب
التعبير عن الحب بشراء الهدايا هو لغة من لغات الحب التي تساعد في التخلص من الشعور بالملل بين الزوجين.
المشاركة في ممارسة الهوايات
المشاركة في ممارسة بعض الهوايات على فترات يساعد على التخلص من الشعور بالملل والروتين اليومي وهذا ينعكس أيضًا على الأبناء واستقرار الحياة الأسرية.
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