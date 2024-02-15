كلمات عادية في الحقيقة Bad Words احذر منها.. أبرزها شكلك تعبان

MENAFN - Youm7) الـ "bad words" هذه الكلمات السيئة التي قد نسمعها بشكل مباشر، ونعتبر قائلها شخص يفتقر لقواعد آداب الحديث، ولأن بعض الكلمات نور تنير الطريق لمن يسمعها وتجعله في حالة نشوى وفرح حتى لو كانت بسيطة، وبعضها الآخر قبور قد تجعل من يستقبلها يشعر وكأن الدنيا تدور به ويصبح في حيرة من أمره، ويتساءل: "هل أنا بالفعل أحتاج لتصحيح مسار؟ أم ماذا يقصد هذا الشخص بحديثه لي؟"، كما أوضحت استشاري الصحة النفسية الدكتورة سلمى أبو اليزيد في حديثها لـ "اليوم السابع" أن الـ "bad words" قد تأتي بصورة مغلفة لا يتوقعها الشخص، أو تأتي بشكل نصيحة أو كلمة عفوية، ولكنها تقع على مسامع من يستقبلها وكأنها رصاصة أخترقت قلبه، كما شرحت بعض هذه الكلمات التي تبدو وكأنها كلمات عادية لكنها في الواقع عبارات جارحة قد تؤذي من يسمعها كما يلي.

شكلك تعبان

قالت استشاري الصحة النفسية إن المزاح نصفه حقائق، يريد الإنسان توصيلها للغير بطريق غير مباشرة وأحياناً تحت مسمى "اللي في قلبي على لساني"، هذه الطريقة في الحديث لابد من الحذر منها سواء تلفظنا بها أو نسمعها، منها جملة "شكلك تعبان"، كما أوضحت استشاري الصحة النفسية أن حتى وإن كان أمامنا شخص يظهر عليه ملامح التعب، أو غير مهندم فلا يجب أبداً قول هذه الجملة له، فإذا سمعت هذه الجُملة من أحدهم عليك بالابتسام فقط ولا تعلق وثق بأنك جميل حتى وأنت في أسوأ حالاتك.

جلد الذات





الابتسامة الصفراء

وتابعت أن الحديث القائم على عدة محاور أساسية جزء كبير منها بنسبة 50 % لغة جسد، والجزء الأخر صوت ومستوى ونسبة عدد الكلمات سواء بالسلب أو بالإيجاب فالبعض اتخذ bad word بعض الكلمات مثل "حبيبك أهو" في إشارة بأن هناك شخص تكرهه قادم، مع إبتسامة صفراء تجعل هذه الجملة بمثابة سب وقذف وإهانة تحت بند الدعابة، لذا إذا وقعت في فخ هذه الجملة سواء قيلت لك أو لغيرك حاول أن تجعلها حقيقية، وتتعامل بالفعل على إن هذا الشخص حبيبك أو أن الشخص الذي سيأتي إليكما بأنك تحبه وتحترمه بل وتتعامل معه بمنتهى الود .

الشعور بطاقة سلبية







مش هتعرف تعملها

وأردفت استشاري الصحة النفسية أن قول الجمل التي تهدم ولا تبني مثل "مش هتعرف تعملها، أو مش هتقدر" قد تترك أثر سيء في نفوس الغير وتزيد من شعوره بالخوف والقلق والشعور بالتدني، فلابد من إعطاء الآخرين فرصة لتجربة أي شيء، أما إذا كنت أنت الشخص الذي يسمع هذه الجملة، عليك بتأكيد إنك تستطيع فعل أي شيء، وحتى إن لم تستطع فيكفيك شرف المحاولة، حتى لا تسبب هذه الجمٌلة شعورك بالتوتر

وتدفعك للإنسحاب من المواجهة.







مش قلت لك من الأول

تكرار اللوم تجعل من الآخر يشعر بالذنب، خاصة إذا فعل شيء خاطئ أو لم يعمل بنصيحتك، فيجب تجنب كل عبارات اللوم والعتاب خاصة مع الشخص الذي يتألم.







