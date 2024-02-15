كلمات عادية في الحقيقة Bad Words احذر منها.. أبرزها شكلك تعبان

(MENAFN
- Youm7) الـ "bad words" هذه الكلمات السيئة التي قد نسمعها بشكل مباشر، ونعتبر قائلها شخص يفتقر لقواعد آداب الحديث، ولأن بعض الكلمات نور تنير الطريق لمن يسمعها وتجعله في حالة نشوى وفرح حتى لو كانت بسيطة، وبعضها الآخر قبور قد تجعل من يستقبلها يشعر وكأن الدنيا تدور به ويصبح في حيرة من أمره، ويتساءل: "هل أنا بالفعل أحتاج لتصحيح مسار؟ أم ماذا يقصد هذا الشخص بحديثه لي؟"، كما أوضحت استشاري الصحة النفسية الدكتورة سلمى أبو اليزيد في حديثها لـ "اليوم السابع" أن الـ "bad words" قد تأتي بصورة مغلفة لا يتوقعها الشخص، أو تأتي بشكل نصيحة أو كلمة عفوية، ولكنها تقع على مسامع من يستقبلها وكأنها رصاصة أخترقت قلبه، كما شرحت بعض هذه الكلمات التي تبدو وكأنها كلمات عادية لكنها في الواقع عبارات جارحة قد تؤذي من يسمعها كما يلي.
شكلك تعبان
قالت استشاري الصحة النفسية إن المزاح نصفه حقائق، يريد الإنسان توصيلها للغير بطريق غير مباشرة وأحياناً تحت مسمى "اللي في قلبي على لساني"، هذه الطريقة في الحديث لابد من الحذر منها سواء تلفظنا بها أو نسمعها، منها جملة "شكلك تعبان"، كما أوضحت استشاري الصحة النفسية أن حتى وإن كان أمامنا شخص يظهر عليه ملامح التعب، أو غير مهندم فلا يجب أبداً قول هذه الجملة له، فإذا سمعت هذه الجُملة من أحدهم عليك بالابتسام فقط ولا تعلق وثق بأنك جميل حتى وأنت في أسوأ حالاتك.
جلد الذات
الابتسامة الصفراء
وتابعت أن الحديث القائم على عدة محاور أساسية جزء كبير منها بنسبة 50 % لغة جسد، والجزء الأخر صوت ومستوى ونسبة عدد الكلمات سواء بالسلب أو بالإيجاب فالبعض اتخذ bad word بعض الكلمات مثل "حبيبك أهو" في إشارة بأن هناك شخص تكرهه قادم، مع إبتسامة صفراء تجعل هذه الجملة بمثابة سب وقذف وإهانة تحت بند الدعابة، لذا إذا وقعت في فخ هذه الجملة سواء قيلت لك أو لغيرك حاول أن تجعلها حقيقية، وتتعامل بالفعل على إن هذا الشخص حبيبك أو أن الشخص الذي سيأتي إليكما بأنك تحبه وتحترمه بل وتتعامل معه بمنتهى الود .
الشعور بطاقة سلبية
مش هتعرف تعملها
وأردفت استشاري الصحة النفسية أن قول الجمل التي تهدم ولا تبني مثل "مش هتعرف تعملها، أو مش هتقدر" قد تترك أثر سيء في نفوس الغير وتزيد من شعوره بالخوف والقلق والشعور بالتدني، فلابد من إعطاء الآخرين فرصة لتجربة أي شيء، أما إذا كنت أنت الشخص الذي يسمع هذه الجملة، عليك بتأكيد إنك تستطيع فعل أي شيء، وحتى إن لم تستطع فيكفيك شرف المحاولة، حتى لا تسبب هذه الجمٌلة شعورك بالتوتر
وتدفعك للإنسحاب من المواجهة.
مش قلت لك من الأول
تكرار اللوم تجعل من الآخر يشعر بالذنب، خاصة إذا فعل شيء خاطئ أو لم يعمل بنصيحتك، فيجب تجنب كل عبارات اللوم والعتاب خاصة مع الشخص الذي يتألم.
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