نصائح تجنب الماميز الأرق خلال فترة الدراسة.. عشان تساعديهم على المذاكرة

MENAFN - Youm7) لا تحظى الكثير من الأمهات خلال أيام الدراسة بساعات نوم كافية والتي تتراوح من 7 إلى 8 ساعات، وذلك لشعورهن بالتوتر والقلق تجاه أبنائهم ودروسهم ومتابعتهم في جميع المستويات التعليمية والمعرفية والرياضية وغيرها، مما يؤثر عليهن سلبياً، ويجعلهن يشعرن بالأرق والإجهاد خلال اليوم، مع عدم قدرتهم على متابعة أبنائهم بشكل جيد، وللحصول على ساعات نوم كافية خلال فترة الدراسة يجب اتباع 5 نصائح وفقا لما نشره موقع verywellmind وهي:





إيقاف تشغيل الهاتف المحمول قبل النوم

الكثير من الأمهات تتابع مجموعات التواصل الاجتماعى لجمع المعلومات ومتابعة الدروس والمراجعات لأبنائهم مما يجعلهن منشغلات بها طوال اليوم، ورغم أهمية ذلك ولكن قبل الذهاب إلى النوم لا يفضل فحص الهاتف ومتابعة أي برامج أو مجموعات تواصل لأنها تؤدي إلى بقاء الدماغ نشطة مما يدفع الأمهات إلى النوم

متأخرا وشعورهن بالأرق طوال اليوم.





إنشاء جدول للنوم

النوم بشكل غير منتظم يؤدي إلى الشعور بالإجهاد خلال اليوم ويؤثر سلبياً في التفاعل مع جميع المهام، ولكن مع إنشاء جدول روتيني بجميع المهام المطلوبة، إضافة إلى تحديد وقت للنوم يومياً منتظما يساهم في الشعور بالحيوية والإنجاز.

عدم الحصول على قسط كافى من النوم





الإمتناع عن تناول الطعام قبل النوم

عدم تناول الطعام قبل النوم بـ3 ساعات على الأقل، لأن في حالة تناوله قبل النوم يؤدي إلى البقاء نشطاً وذلك لاستغراق الجسد وقت لهضم هذا الطعام، ثم الشعور بالراحة، وكل هذا يؤدي إلى تأخر النوم، ولكن إذا كنتٍ بحاجة إلى تناول الطعام قبل النوم، فمن المهم تناول الأطعمة الخفيفة التي لا تحتاج إلى هضم كثيرا.

النوم المتقطع





غرفة نوم هادئة

تساعد غرفة النوم الهادئة في تعزيز النوم ليلاً بشكل أفضل، كالحد من الإضاءة، حيث تشير الدراسات إلى أن النوم في غرف قليلة الضوء والصوت يؤثر على نوعية النوم وجودته، بجانب نشر الروائح العطرية المفضلة لكل أم في غرفتها كرائحة اللافندر أو الليمون، أو البابونج، حيث تساعد الروائح العطرية الهادئة على الشعور بالراحة واسترخاء العقل والجسم والنوم بشكل أفضل.





تناول المكملات الغذائية

المكملات الغذائية الموصي بها من قبل طبيب التغذية، تساهم في تهدئة العقل والجسم، وتقلل من الشعور بالتوتر والنوم بشكل أسرع، مما لا يؤثر على تفاعل وقيام الأمهات بمهامهن مع أبنائهن.