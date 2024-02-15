نصائح تجنب الماميز الأرق خلال فترة الدراسة.. عشان تساعديهم على المذاكرة

(MENAFN
- Youm7) لا تحظى الكثير من الأمهات خلال أيام الدراسة بساعات نوم كافية والتي تتراوح من 7 إلى 8 ساعات، وذلك لشعورهن بالتوتر والقلق تجاه أبنائهم ودروسهم ومتابعتهم في جميع المستويات التعليمية والمعرفية والرياضية وغيرها، مما يؤثر عليهن سلبياً، ويجعلهن يشعرن بالأرق والإجهاد خلال اليوم، مع عدم قدرتهم على متابعة أبنائهم بشكل جيد، وللحصول على ساعات نوم كافية خلال فترة الدراسة يجب اتباع 5 نصائح وفقا لما نشره موقع verywellmind وهي:
إيقاف تشغيل الهاتف المحمول قبل النوم
الكثير من الأمهات تتابع مجموعات التواصل الاجتماعى لجمع المعلومات ومتابعة الدروس والمراجعات لأبنائهم مما يجعلهن منشغلات بها طوال اليوم، ورغم أهمية ذلك ولكن قبل الذهاب إلى النوم لا يفضل فحص الهاتف ومتابعة أي برامج أو مجموعات تواصل لأنها تؤدي إلى بقاء الدماغ نشطة مما يدفع الأمهات إلى النوم
متأخرا وشعورهن بالأرق طوال اليوم.
إنشاء جدول للنوم
النوم بشكل غير منتظم يؤدي إلى الشعور بالإجهاد خلال اليوم ويؤثر سلبياً في التفاعل مع جميع المهام، ولكن مع إنشاء جدول روتيني بجميع المهام المطلوبة، إضافة إلى تحديد وقت للنوم يومياً منتظما يساهم في الشعور بالحيوية والإنجاز.
عدم الحصول على قسط كافى من النوم
الإمتناع عن تناول الطعام قبل النوم
عدم تناول الطعام قبل النوم بـ3 ساعات على الأقل، لأن في حالة تناوله قبل النوم يؤدي إلى البقاء نشطاً وذلك لاستغراق الجسد وقت لهضم هذا الطعام، ثم الشعور بالراحة، وكل هذا يؤدي إلى تأخر النوم، ولكن إذا كنتٍ بحاجة إلى تناول الطعام قبل النوم، فمن المهم تناول الأطعمة الخفيفة التي لا تحتاج إلى هضم كثيرا.
النوم المتقطع
غرفة نوم هادئة
تساعد غرفة النوم الهادئة في تعزيز النوم ليلاً بشكل أفضل، كالحد من الإضاءة، حيث تشير الدراسات إلى أن النوم في غرف قليلة الضوء والصوت يؤثر على نوعية النوم وجودته، بجانب نشر الروائح العطرية المفضلة لكل أم في غرفتها كرائحة اللافندر أو الليمون، أو البابونج، حيث تساعد الروائح العطرية الهادئة على الشعور بالراحة واسترخاء العقل والجسم والنوم بشكل أفضل.
تناول المكملات الغذائية
المكملات الغذائية الموصي بها من قبل طبيب التغذية، تساهم في تهدئة العقل والجسم، وتقلل من الشعور بالتوتر والنوم بشكل أسرع، مما لا يؤثر على تفاعل وقيام الأمهات بمهامهن مع أبنائهن.
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