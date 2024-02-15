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642 مليار جنيه حصيلة بيع الشهادات 23.5% و27% ببنكى الأهلى ومصر

2/15/2024 2:30:39 PM
(MENAFN- Youm7) ارتفعت حصيلة بيع الشهادات مرتفعة العائد 23.5% و27% ببنكى الأهلى ومصر إلى 642 مليار جنيه.



وارتفعت حصيلة بيع الشهادات مرتفعة العائد 23.5% و27% بالبنك الأهلى بلغت 415 مليار جنيه منذ طرحها وحتى الآن، عبر خدمات الإنترنت البنكى وشبكة الفروع.



من جانبه، قال محمد الإتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، فى تصريحات خاصة
لـ "اليوم السابع"، أن حصيلة بيع الشهادات مرتفعة العائد 23.5% و27% ببنك مصر بلغت 227 مليار جنيه منذ طرحها وحتى الآن، عبر خدمات الإنترنت البنكى وشبكة الفروع.



وقرر بنكا الأهلى المصرى، ومصر، طرح شهادات ادخارية جديدة لمدة عام، بأعلى عائد يصل لـ27% يصرف نهاية مدة الشهادة، و23.5% بعائد شهرى.



وقال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، لـ اليوم السابع، إن البنك الأهلى المصرى قرر طرح شهادتي ادخار لمدة عام، بعائد 23.5% بعائد يصرف شهريًا، و27% بعائد يصرف نهاية المدة بعد عام.



فيما قرر بنك مصر إعادة إصدار الوعاء الادخاري الجديد شهادة "طلعت حرب"، وهي شهادة ادخار مدتها سنة تتمتع بمعدل عائد ثابت طوال مدة الاحتفاظ بالشهادة وتبلغ نسبة العائد للشهادة 27% سنويًا تصرف بنهاية مدة الشهادة، هذا ومن الممكن أن يصرف العائد شهريًا بعائد %23.5 سنويًا، وتبدأ فئات الشهادة من 1000 جنيه ومضاعفاتها وتصدر للأفراد الطبيعيين أو القصر من المصريين أو الأجانب، ويتم احتساب المدة اعتبارًا من يوم العمل التالى للشراء.



ويمكن الاقتراض بضمان الشهادة بالإضافة إلى إمكانية إصدار بطاقات ائتمانية بضمانها، ويمكن استرداد الشهادة بعد مضى 6 شهور اعتباراً من يوم العمل التالي لتاريخ شراء الشهادة، وذلك وفقًا لقواعد الاسترداد والشروط والأحكام المنظمة.



وتتمثل أعلى الشهادات لمدة 3 سنوات، من حيث العائد حالياً فى بنكى الأهلى ومصر، فى الشهادة الأولى ثابتة لمدة 3 سنوات بسعر 19٪؜ سنوى ويصرف العائد شهريا، والثانية، شهادة متناقصة لمدة 3 سنوات بسعر سنوى 22٪؜ لأول سنة و18٪؜ السنة الثانية و16٪؜ السنة الثالثة ويصرف العائد شهريا.
















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