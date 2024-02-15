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أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 15-2-2024

2/15/2024 2:30:39 PM
(MENAFN- Youm7) ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الخميس 15-2-2024.



إيقاف تداول 8 أسهم
أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 8 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: ديجيتايز للاستثمار والتقنية، والعربية للمحابس، وايه كابيتال القابضة، واراب للتنمية والاستثمار العقاري، وكونتكت المالية القابضة، وراية لخدمات مراكز الاتصالات، والمصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، ووثائق شركة صندوق استثمار المصريين للاستثمار العقاري.



البورصة تربح 9 مليارات جنيه
أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثالثة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من التعاملين المصريين والعرب فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 6.3 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 9 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.041 تريليون جنيه.



وبلغ حجم التداول على الأسهم 2.1 مليار ورقة مالية بقيمة 6.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 170.6 ألف عملية لعدد 207 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 91.81% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 2.39%، والعرب على 5.8%، واستحوذت المؤسسات على 17.23% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 82.76%.



ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 116.8 مليون جنيه، 32.3 مليون جنيه، 315.1 ألف جنيه، 155.8 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 267.9 مليون جنيه، 37.3 مليون جنيه، على التوالي.



ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 28926 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 35484 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 12317 نقطة.



كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.44% ليغلق عند مستوى 7243 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.42% ليغلق عند مستوى 10161 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 6576 نقطة، وهبط مؤشر سندات الخزانة بنسبة 1.27% ليغلق عند مستوى 1456 نقطة.



وصعدت أسهم 99 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 66 شركة، ولم تتغير مستويات 42 شركة.



وضمت الأسهم المرتفعة:
- حق اكتتاب شركة المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية-1 بسعر إغلاق 0.114 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 22.58%.



- أي كابيتال القابضة بسعر إغلاق 0.945 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.92%.



- المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية بسعر إغلاق 0.323 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 15.77%.



- كونتكت المالية القابضة بسعر إغلاق 5.300 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 12.77%.



- العربية للمحابس بسعر إغلاق 2.540 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 11.89%.



وضمت الأسهم المتراجعة:
- وثائق شركة صندوق استثمار المصريين للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 13.380 جنيه بنسبة تراجع بلغت 15.80%.



- مرسى مرسى علم للتنمية السياحية بسعر إغلاق 2.600 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.76%.



- المتحدة للإسكان والتعمير بسعر إغلاق 7.350 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.30%.



- مصر بني سويف للأسمنت إغلاق 48.980 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.81%.



- النعيم القابضة للاستثمارات بسعر إغلاق 0.132 دولار بنسبة تراجع بلغت 3.65%.












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