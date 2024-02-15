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البورصة: ارتفاع رصيد شهادات الإيداع الدولية للبنك التجاري إلى 188.5 مليون شهادة

2/15/2024 2:30:39 PM
(MENAFN- Youm7) كشف تقرير البورصة المصرية الأسبوعي، عن أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الحالي، ارتفع رصيد شهادات إيداع مجموعة أي أف جي القابضة إلى 369.259 مليون شهادة، والبنك التجاري الدولي إلى 188.490 مليون شهادة، فيما تراجع رصيد شهادات إيداع المصرية للاتصالات إلى 273.270 مليون شهادة.



بينما استقر مدينة مصر للإسكان والتعمير عند 595.372 مليون شهادة، وإيديتا للصناعات الغذائية عند 100.304 مليون شهادة، وحديد عز عند 76.646 مليون شهادة.



وكانت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثالثة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من التعاملين المصريين والعرب فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 6.3 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 9 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.041 تريليون جنيه.



وبلغ حجم التداول على الأسهم 2.1 مليار ورقة مالية بقيمة 6.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 170.6 ألف عملية لعدد 207 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 91.81% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 2.39%، والعرب على 5.8%، واستحوذت المؤسسات على 17.23% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 82.76%.



ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 116.8 مليون جنيه، 32.3 مليون جنيه، 315.1 ألف جنيه، 155.8 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 267.9 مليون جنيه، 37.3 مليون جنيه، على التوالي.



ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 28926 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 35484 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 12317 نقطة.



كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.44% ليغلق عند مستوى 7243 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.42% ليغلق عند مستوى 10161 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 6576 نقطة، وهبط مؤشر سندات الخزانة بنسبة 1.27% ليغلق عند مستوى 1456 نقطة.
















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