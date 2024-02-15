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رئيس القابضة للغزل: رفع سعر ضمان القطن لـ 12 ألف يحفز الفلاحين على الزراعة

2/15/2024 2:30:39 PM
(MENAFN- Youm7) كشف الدكتور أحمد شاكر رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس ،إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام ان تحديد سعر ضمان للقطن سواء القطن متوسط التيلة في الصعيد أو القطن طويل التيلة في الوجه البحري هو تحفيز كبير للفلاحين لزيادة الزراعة وعدم الخوف من محصول القطن .



‫‬ووافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على ما عرضه وزيرا الزراعة واستصلاح الأراضي وقطاع الأعمال العام، بشأن تحديد سعر ضمان لتوريد القطن للموسم القادم 2024/2025 بحيث يكون سعر الضمان 10 آلاف جنيه لقنطار القطن متوسط التيلة بالوجه القبلي، و12 ألف جنيه لقنطار القطن طويل التيلة بالوجه البحري.




‏أضاف الدكتور أحمد شاكر، أن معنى وضع سعر ضمان 10,000 جنيه لقطن الصعيد، و12 ألف جنيه قطن وجه بحري، أن هذا هو الحد الأدنى للسعر، لكن السعر يمكن أن يرتفع عن ذلك، ولاسيما انه يتم بيع الأقطان في مزادات، وهذا السعر حتى يحفز المزارعين على مضاعفة المساحة، حيث نأمل أن يتم زراعة ‫نصف مليون فدان أو 600,000 فدان خلال الموسم الجديد، لتوفير كافة احتياجات المصنع التي يتم تطويرها.












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