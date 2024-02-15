سارة القويسى تكتب عن الشاعر الهادر / الهادئ

MENAFN - Youm7) الشاعر الهادر / الهادئ هو الدكتور. هيثم الحاج علي، كاتب مصري، وشاعر، شيخ من شيوخ العربية المعاصرين، يعمل أستاذًا للأدب العربي الحديث بكلية الآداب جامعة حلوان.



ولد في شبين الكوم، محافظة المنوفية، في التاسع من سبتمبر لعام 1970، تلقى تعليمه في مدينة شبين الكوم، حصل على ليسانس الآداب، قسم اللغة العربية، جامعة المنوفية، دور مايو، عام 1992، بتقدير جيد جدا، حصل على ماجستير الدراسات الأدبية، قسم اللغة العربية، كلية الآداب، جامعة حلوان 1999، وقدم أطروحة بعنوان: "تقنيات التجريب في القصة القصيرة عند يوسف الشاروني"، بتقدير ممتاز، حصل على درجة الدكتوراه في الدراسات الأدبية، قسم اللغة العربية، كليه الآداب، جامعة حلوان 2005، عن أطروحته: "آليات بناء الزمن في القصة القصيرة المصرية في الستينيات"، بمرتبة الشرف الأولى.

قدم إلى المكتبة العربية مجموعة من الكتب والدراسات الهامة، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر: تقنيات السرد في شعر أمل دنقل، والذي خرج إلى النور في إصدار خاص. كما قدم

بحثًا عن المجاز بوصفه تقنية سردية، عنوانه: المجاز وتوظيفه في القصة القصيرة عند محمد حافظ رجب، وبحث عن بلاغة المكان السردي في رواية الخماسين لغالب هلسا، ودراسة عن أشكال التلقي الجديدة وإشكالياتها في الثقافة العربية، جاء هذا البحث كمحاولة جديدة لرصد تأسيسي لآليات عمل السارد المصاحب عند نجيب محفوظ وسيد الوكيل، صدر في مجلة ألف الصادرة عن الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وقدم ورقة بحثية بعنوان: "المخطوطات والتسامح" في المؤتمر العلمي الدولي الثاني لكلية الآداب والعلوم الإنسانية، بجامعة محمد بن زايد، ونشر بحثا عن يوسف الشاورني بعنوان: "آليات الزمن في قصة يوسف الشاروني القصيرة" في المؤتمر الذي عقده المجلس الأعلى للثقافة احتفالا بإبداع يوسف الشاروني، وقدم بحثًا عن المجاز وحميمية الاتصال، دراسة في قصص محمد حافظ رجب في مؤتمر غرب ووسط الدلتا الثقافي لعام 2022، ودراسة عن القصة القصيرة وأزمة الهُوية في مؤتمر الأدب بين الهوية والتحولات، وبحث عن الذاكرة والموت، وحركية الصورة السردية في طلل النار ليوسف أبو رية وذلك أثناء الحديث عن مسيرة الفن القصصي والروائي عند يوسف أبو رية، وبحث عن فن التعبير عن الأزمة، حول ملامح السرد في إقليم غرب ووسط الدلتا، وبحث عن أثر القصة القصيرة في رواية ما بعد الحداثة في مصر،

وبحث قراءات تحليلية في آليات التجريب والتجديد، وبحث عن المتحولون من القصة القصيرة إلى الرواية، وعن اتجاهات النقد الاجتماعي العربي الحديث، وبحث حول دور المجلات الثقافية ودورها في المشهد الثقافي الخليجي، ودراسة حول الوعي بالمكان في الرواية الخليجية، وقدم ورقية في ذكرى الثورة التونسية، وورقة حول حالة حقوق الملكية الفكرية بمصر، وبحث يدور حول تقنيات السارد المغترب في ثلاث روايات مصرية، وبحث حول الوسيط الإبداعي وشكل السارد في الرواية، بحث في تقنيات النوع، كما قام بتقديم الورقة الافتتاحية في ملتقى القرين الثقافي بالكويت، والتي جاءت بعنوان: الثقافة والاقتصاد، نحو علاقة جديدة وتنمية متبادلة.

قام د. هيثم بالمشاركة في إعداد تقرير الحالة الثقافية المصرية 1980- 2010، وشارك في إعداد تقرير الحالة الثقافية المصرية 2011- 2015.

عضوية اللجان والجمعيات العلمية:

حصل على عضوية مجموعة من اللجان والجمعيات العلمية، نذكر منها: عضوية الفريق الوطني لإعداد التقرير الوطني للتنمية الرقمية في مصر، وزارة الاتصالات، 2022، وعضوية لجنة مبادرة "الثقافة بين إيديك"، وزارة الثقافة، عام 2020، عضوية لجنة بحث المادة العلمية لإصدار كتاب "القاهرة عاصمة للثقافة الإسلامية" عام 2020، وعضوية لجنة تنسيق فعاليات برنامج "بورسعيد عاصمة للثقافة المصرية"، عام 2020، وعضوية اللجنة العليا للمهرجان القومي للمسرح لدورته الثالثة عشر عام 2020 حتى الدورة الخامسة عشر 2022، وعضوية اللجنة العليا للإصلاح التشريعي بوزارة الثقافة عام 2019، وعضوية المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، وزارة التربية والتعليم: 2016 – 2018، وعضوية مجلس إدارة المركز الثقافي المصري – دار الأوبرا المصرية، وزارة الثقافة المصرية، عام 2018-2016، وعضوية مجلس إدارة مكتبة مصر العامة منذ 2017 حتى 2022، وعضوية مجلس إدارة اتحاد الناشرين المصريين منذ 2015 حتى 2022، وعضوية لجنة قطاع الآداب بالمجلس الأعلى للجامعات، وزارة التعليم العالي 2015-2018، وعضوية مجلس كلية الألسن، جامعة عين شمس 2017-2019، وعضوية اللجنة الدائمة لاختيار القيادات بوزارة الثقافة المصرية، وعضوية اللجنة الدائمة لاختيار القيادات بأكاديمية الفنون المصرية، وعضوية اللجنة الدائمة لاختيار القيادات بالمركز الثقافي المصري، دار الأوبرا المصرية، وعضوية اللجنة الدائمة لاختيار القيادات بالهيئة المصرية العامة لقصور الثقافة، وعضوية مجلس إدارة المركز العلمي للترجمة – كلية الآداب جامعة حلوان منذ 2018، وعضوية مجلس إدارة الجمعية المصرية للنقد الأدبي منذ 2009.

كما ترأس مجموعة من اللجان العلمية، مثل: لجنة أبحاث مؤتمر أدباء مصر، الهيئة العامة لقصور الثقافة، الإسكندرية 2009.

وأصبح القائم بأعمال أمين عام المجلس الأعلى للثقافة منذ نوفمبر 2016 حتى أبريل 2017، كما تولى منصب نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب منذ يونيو 2014 حتى أكتوبر 2015، وأصبح القائم برئاسة مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب منذ أكتوبر 2015 حتى أكتوبر 2022، وإدارة معرض القاهرة الدولي للكتاب منذ الدورة 47 عام 2016 حتى الدورة 53 عام 2021.

الجوائز والتكريم:

حصل دكتور هيثم الحاج علي على مجموعة من الجوائز، منها حصوله على الأستاذية الشرفية من جامعة نينغشيا الحكومية الصينية سبتمبر، 2019.

كما قام وزير الثقافة التونسي بتكريمه في افتتاح ملتقى قرطاج الشعري الأول مارس، 2018، وكرم من قبل جمعية المساعي المشكورة لأعلام المنوفية في فبراير لعام 2018، وكرم من قبل اتحاد الناشرين العرب في اجتماع مديري معارض الكتب العربية على هامش معرض الكويت الدولي للكتاب، أكتوبر2017، كما كرم من المحكمة الدستورية العليا عام 2023.

كما حصلت دار "بيت الحكمة الصيني" تحت رئاسته على جائزتين من معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 55 لجائزة أفضل كتاب نقد أدبي لعام 2024، عن كتابي: النقد الثقافي للباحث مدحت صفوت، والتماسك النصي في الشعر العربي للدكتور حسام جايل.

الهادر والهيئة

أما عن فترة توليه لرئاسة مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب فقد قام د. هيثم بعدد من الإجراءات التي غيرت مجرى العمل داخل الهيئة، وغيرت وجهة صناعة الكتب والنشر في مصر، فقد قام بتطوير مطابع الهيئة العامة للكتاب، وهذا ساعد في تغيير الفكرة القديمة المعروفة عنها؛ بحيث أصبحت منافسًا في مجال الطباعة التجارية للغير، حيث قامت الهيئة في عهده بالتعاقد على طباعة كل إصدارات هيئة قصور الثقافة، وذلك للمرة الأولى في تاريخها.

أما عن عمله كإداري فقد قام د. هيثم بجرد مخازن الكتب جردا كاملا ووضعها محتوياتها على برنامج رقمي، هذا البرنامج أتاح البدء في استغلال مخازن الكتب بشكل جيد وإتاحتها للجمهور، ووضع الخطط التسويقية المناسبة وتغذيت العاملين عليها بمعلومات دقيقة ومحددة، وبناء على ذلك، بدأ د. هيثم بإطلاق مبادرة "ثقافتك كتابك" عام 2021، وطرح الكتب القديمة بأسعارها مناسبة، تتراوح ما بين جنيه إلى عشرين جنية، في كل منافذ الهيئة مما وسع دائرة البيع بصورة كبيرة، وأعاد الإقبال على الشراء من منافذ الهيئة بكميات كبيرة، كما بدأ في تنفيذ مشروع "كشك كتابك"، لزيادة عدد منافذ الهيئة بالقرى الداخلة ضمن التطوير في مبادرة حياة كريمة والبدء بإنشاء 79 كشك في العام الأول فقط.

أطلق د. هيثم مجموعة من السلاسل الجديدة، التي تواكب متطلبات الشباب، مثل: سلسلة ما لكتب الجيب، والتي يختص كل كتاب منها بالتعريف بفرع من فروع المعرفة، ويكلف بكتابتها مجموعة من كبار المتخصصين في هذه العلوم، وقد أمر بإصدار هذه السلسلة بسعر زهيد لا يتجاوز الخمسة جنيها.

تعاون د. هيثم مع شباب الفنانين، وذلك لإصدار أنواع جديد من الكتب بداخل الهيئة، هذه الكتب تمثل فنًا جديدًا لم يصدر عنها من قبل وهو فن الكوميكس، وأصدر كتبًا خاصة وموجهة للأطفال، مثل: إصدار سلسلة رؤية للأطفال، وكتب التلوين، والتي قدمت بصورة مبتكرة، وبأسعار لا تتجاوز العشرة جنيهات حتى يتمكن الجميع من الحصول عليها، كما أصدر سلسلة خاصة بعنوان: حكايات الولاد والأرض للتعريف بشخصيات الشهداء المصريين، وربط الأطفال بهويتهم ووطنهم، وقدم كتب البازل، والتي وجهت لأطفال ما قبل المدرسة، وأصدر كتبًا خاصة بالنشء تهتم بالحضارة المصرية القديمة.

هذا النشاط الكبير الذي أشعل وطيرة العمل على قدم وساق، ساعد في تغيير الرؤية العامة للهيئة عن طريق فتح الباب للكُتّاب الشباب للمشاركة بنشر أعمالهم، بعدد من السلاسل والمجلات، مثل: سلسلة كتابات جديدة، وسلسلة الشعر العامي، ومجلة فنون، ومجلة العلم والحياة، مشرع أبطال أكتوبر "حكايات النصر"، وغيرها من السلاسل التي فتحت أبوابها أمام شباب الكتاب.

كما قام بالتعاون مع وزارة الأوقاف المصرية، وذلك لإصدار سلسلة رؤية للفكر المستنير، والتي تم إصدارها باللغة العربية، وباللغات الأجنبية المختلفة، وطبعتها بأحجام متوسطة حتى يستطيع الجميع اقتنائها، والتي قام بكتابتها مجموعة شباب الكتاب تحت إشراف وزارة الأوقاف المصرية والأزهر الشريف وتعاون مع البنك الأهلي ودار الهلال، لإصدار طبعة منخفضة التكاليف من موسوعة وصف مصر، وإصدار طبعة مخفضة من كتاب شخصية مصر لجمال حمدان ضمن مطبوعات مكتبة الأسرة.

كما قام بتطوير منفذ بيع الهيئة في مدينة الشروق وإعادة افتتاحه، ساعد ذلك في زيادة أصول الهيئة بأكثر من مائة مليون جنية مصري، وذلك من خلال تخصيص مكتبة الطفل بالشروق.

تعاون مع دور النشر الصربية والمركز الكاثوليكي في روما لنشر مترجمات عيون الكتب العربية، وبالفعل تم إصدار حوالي 15 عنوانًا مترجمين إلى اللغة الصربية والإيطالية، منها على سبيل المثال ليس الحصر: موسوعة مصر القديمة، شخصية مصر، بعة خاصة من موسوعة وصف مصر، وغيرها.

كل هذا ساعد في عودة هيئة الكتاب للحصول على جوائز في مسابقات مصرية وعربية، مثل: جائزة ساويرس في القصة والرواية والنقد الأدبي، والدخول في قائمة زايد للعلوم الاجتماعية، والحصول على جائزة الدولة التشجيعية، والحصول على غيرها بصورة دورية، وبعدد وصل في بعض الأعوام إلى أكثر من سبع جوائز، بخلاف حصول كتبها على جوائز معرض القاهرة الدولي للكتاب.

أما عن معرض الكتاب فحدث، صاحب فكرة نقل أرض المعرض من مدينة نصر إلى أرض المعارض بالتجمع الخامس، كان هو د. هيثم، وهذا الأمر نقل المعرض نقلة نوعية، يستطيع زوار المعرض عبر السنوات الماضية رؤية التطور الذي حدث والأماكن الآدمية التي تمكن الزوار من الحركة والتنقل بين الدور بحرية، فقد قام بنقل معرض الكتاب وتطويره وتحويله إلى حدث قومي ينافس أكبر الأحداث الثقافية في العالم من حيث عدد الزوار والتفاعلات، وجعل من عملية البحث عن دور النشر داخل المعرض عملية سهلة، فقد أطلاق تطبيقًا خاصًا بأماكن تواجد دور النشر داخل المعرض مما سهل على الزوار التنقل وأدى إلى سهولة في الحركة ونشط من عملية البيع والشراء، كما أنشأ منصة إلكترونية للمعرض، مجهزة بآليات التسويق اللازمة لتسهيل عمليات بيع الكتب الورقية والإلكترونية.

كما قام بالتعاون -في أنشطة معرض القاهرة الدولي للكتاب- مع كافة مؤسسات الدولة ووزاراتها خاصة وزارة الشباب في إحياء ثقافة التطوع عبر برنامج "أنا متطوع"، وأخرج كنوز الهيئة من الفيديوهات وأعاد ترميمها، مثل: فيديو اللقاء الشهير لفرج فودة.

طور د. هيثم جناح الطفل في معرض القاهرة للكتاب، ليصبح شبيهًا بالمعرض المستقل، وجعل برنامجه متضمنا أنشطة الطفل المتنوعة، وقدم شخصية خاصة لمعرض الطفل، وقام بإدخال التقنيات الحديثة في أنشطة معرض الكتاب مثل هولوجرام يحي حقي، وقصص النظارات المجسمة للأطفال.

كما أنشأ شراكة مع البنك الأهلي لرعاية جوائز معرض القاهرة الدولي للكتاب، وخاصة جائزة أفضل كتاب، وقام بزيادة قيمة الجائزة الواحدة من 8 آلاف جنية لتصل إلى خمسين ألف جنية.

استحداث البرنامج المهني بشكل احترافي في معرض القاهرة الدولي للكتاب، بصورة ناقش فيها الناشرون والمتخصصون أهم قضايا النشر وتحدثوا عن أهمية توسيع برنامج "كايرو كولينج" لاستضافة الناشرين الأجانب من كافة دول العالم.

كما قام بتطوير فكرة معارض الكتاب في الأقاليم، وذلك ضمن مبادرة آلية العدالة الثقافية، والتي أتاحت لكل إقليم أكثر من معرض في العام نفسه، ليبلغ عدد المعارض السنوية فيما قبل كورونا 99 معرضا، تم إقامته في عام واحد.

في الفترة من 2015 حتى 2022 حلت مصر ضيف شرف في: معارض الجزائر، والدار البيضاء، والخرطوم، وعمان الأردن، وبلجراد، وكينيا، وبوركينا فاسو، بمشاركات أحدثت فارقا كبيرا في رؤية الثقافة المصرية، وقبل هذه الفترة وعلى مدار تاريخ معارض الكتب كانت مصر ضيف شرف في أربعة معارض دولية فقط، كما بدأ التعاون مع معارض بكين وأذربيجان ونيودلهي وزيادة مساحة التوسع في المشاركات المصرية للمعارض الدولية.

ولوهلة تفاجأت بكل هذه الإنجازات –التي عجزت عن تجميعها لقلة مصادر المعلومات المتوفرة عنه داخل الشبكة العنكبوتية- التي قام بها أستاذ جامعي، وشاعر في المقام الأول، يشغله القصيد، والحكايات التي تروى على ألسن الأبطال، ويندهش مثلنا بحكايات "كائنات براد الشاي المغلي، وغيرها من أعمال كتاب الستينيات في مصر، لكنه حين تولى منصبًا إداريًا في هيئة الكتاب، تحول –في فترة توليه- من أستاذ يلقي العلم على تلامذته، ومن محاضر يناقش ويحاور، ومن ناقد يجلس ليقرأ الكتب ويحللها إلى إداري محنك، أعاد تشكيل صرح كبير في صمت وقام بإدارته بطريقة مدهشة، في ظل ظروف صعبة واستثنائية، أصابت الجميع بالإجهاد.



