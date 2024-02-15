كيف انتهت حياة الفيلسوف اليونانى سقراط بتجرع السم؟ فى ذكرى وفاته

MENAFN - Youm7) تحل اليوم 15 فبراير ذكرى وفاة الفيلسوف اليوناني القديم "سقراط " والذي تم إعدامه بتجرع السم في عام 399 قبل الميلاد، ويعد سقراط أحد مؤسسي الفلسفة الغربية، وذلك بعدما سعت حكومة الطغاة الثلاثين أن يطلبوا من سقراط وأربعة آخرين تنفيذ حكم إعدام ظالم على حاكم سلاميز، كما حوكم لإنكاره الآلهة وإفساد أخلاق الشباب.

ولد سقراط عام 470 قبل الميلاد، وأجبره والده للعمل كنحات وهو في سن الرابعة عشر من عمره وتركه للمدرسة، إلى أن اتجه سقراط بعد ذلك للالتفات لاهتمامته الخاصة في الفلسفة والمنطق، حيث أسس منهج الجدل الذي عرف فيما بعد بـ "المنهج السقراطي" والذي يقر بأنه في حالة وجود أي مشكلة فيجب تقديم أسئلة تساهم الإجابة عنها في حل المشكلة.

وخاض سقراط خلال حياته عدد من المعارك ضد السفسطائيين الذين أرادوا تبديل قواعد الحق والباطل فى المجتمع، واعتمدوا فى ذلك على براعتهم فى قلب الحقائق وحارب أيضا كل من تمسكوا بالخرافة والجهل وأرادوا نشرها فى مجتمعه، ورحل عن عالمنا ولا يوجد أى دلائل على الشكل أو الأسباب التى جاءت وراء تقديم الفيلسوف اليونانى الأشهر للحكم عليه بالإعدام، وقد وصف اثنان من معاصرى سقراط وهما أفلاطون وزينوفون تلك المحاكمة بأنها كانت أحد أهم المحاكمات فى العصر القديم.

وكانت الاتهامات التى وجهت لسقراط

أن سقراط قد أساء صنيعا، وهو يصعد البصر إلى السماء وما تحتوى، ثم ينفذ به تحت أطباق الثرى، وهو يلبس الباطل ثوب الحق، والاتهام الثانى قيل إن سقراط فاعل للرذيلة مفسد للشباب، كافر بآلهة الدولة، وله معبودات اصطنعها لنفسه خاصة.

يقول أفلاطون إن تلامذة سقراط كانوا يذهبون إليه كل يوم في سجنه. قبل يوم إصدار الحكم، ويوم موته ذهبنا مبكرين، دخلنا وإذا زوجته كزانتيبي وابنهما الصغير هناك، كانت تبكي وتردد ذلك النوع من الكلام الذي هو عادة النساء: آه يا سقراط، هذه آخر مرة تتحدث إلى أصدقائك ويتحدثون إليك! وتطلع سقراط إلى كريتو وقال: كريتو، فليُعِدها أحدكم إلى المنزل، وقام بعض رجال كريتو بشدها بعيدًا وهي تنتحب وتدق صدرها.

أما سقراط فجلس على المقعد وطوى ساقه وأخذ يفركها، وراح يتعرف على الفارق بين الألم واللذة.

وبعد أن انتهى من الكلام قال له كريتو: هل هناك أي توجيهات لنا في خصوص أولادك؟ هل هناك شيء نستطيع أن نخدمك به؟ فأجابه سقراط: انتبهوا إلى أنفسكم، ثم سأله كريتو: كيف تفضل أن ندفنك؟ آه، كما تشاءون، إذا لم أتمكن من الإفلات منك، ثم ضحك بهدوء، وقال: أيها الأصدقاء، إن كريتو يخاطب الجثة التي سوف أصيرها ويسألها كيف سيدفنها، كن شجاعًا يا كريتو، وادفنها بالطريقة المناسبة.



ثم جاء الحارس الذي كُلف بأن يعطيه السم الذي عليه أن يتجرَّعه، وقال له: يا سيدي، أنت تعرف ما الذي عليك أن تفعله، أما أنا فلم أعرف في هذا المكان رجلاً أنبل منك. ثم انفجر بالبكاء ومضى. وودعه سقراط قائلاً: حظًّا سعيدًا. وسوف أفعل ما تقول. كم هو لطيف هذا الإنسان. منذ أن وُضعت في السجن وهو يقوم بزيارتي كل يوم ويحادثني. والآن، ها هو يبكي من أجلي. هلم يا كريتو، أعطني السم إذا كان جاهزًا أو اطلب من الرجل أن يعدّه. لكن كريتو قال: إن الشمس لم تغرب تمامًا بعد، تمتع بمزيد من الوقت. فقال سقراط: سوف أحتقر نفسي يا كريتو إن أنا تعلَّقت ببضع لحظات إضافية. هات، أعطني السم، ثم رفع الكأس بهدوء وتجرَّع منه.