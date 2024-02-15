Friday, 16 February 2024 12:31 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مد فترة تلقى طلبات الاشتراك في الدورة السابعة لمسابقة الصوت الذهبى

2/15/2024 2:30:36 PM
(MENAFN- Youm7) اعلن قطاع صندوق التنمية الثقافية ، برئاسة الفنان الدكتور وليد قانوش، عن مد تلقي طلبات الاشتراك في الدورة السابعة من مسابقة (الصوت الذهبي)، إلى يوم 21 فبراير الجارى.

يشار إلى ان مسابقة الصوت الذهبى، أسسها الفنان الراحل محسن فاروق، صوليست الموسيقى العربية في دار الأوبرا، ومؤسس بيت الغناء العربي،

وتتضمن شروط المسابقة أن يكون المتسابق مصري الجنسية، أن يكون سن المتقدم من 18 سنة وحتى عن 30 سنة، وأن يقدم المتسابق في المرحلة الأولى من التصفيات أحد أعمال الموسيقي العربية، وفي المرحلة الثانية يقدم المتسابق طقطوقة أو دور أو مونولوج، بالإضافة لقصيدة أو دور.

تمنح جوائز مالية للفائزين الثلاثة الأوائل وشهادة تقدير وميدالية، ومن الجائزة الرابعة وحتى العاشرة شهادة تقدير وميدالية.

يتم سحب استمارة الاشتراك من مقر صندوق التنمية الثقافية بساحة الأوبرا، أو بمنافذ البيع التابعة لقطاع الصندوق، أو من الموقع الإلكتروني للصندوق.

ويشار إلى أن الهدف من المسابقة هو عمل مشروع قومي يبرز الاستراتيجية الخاصة بتحقيق العدالة الثقافية، حيث أن مصر غنية بالمواهب الإبداعية التي تعد أحد وسائل الحفاظ على الهوية.







MENAFN15022024000132011024ID1107858504

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث