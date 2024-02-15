مد فترة تلقى طلبات الاشتراك في الدورة السابعة لمسابقة الصوت الذهبى

(MENAFN
- Youm7) اعلن قطاع صندوق التنمية الثقافية ، برئاسة الفنان الدكتور وليد قانوش، عن مد تلقي طلبات الاشتراك في الدورة السابعة من مسابقة (الصوت الذهبي)، إلى يوم 21 فبراير الجارى.
يشار إلى ان مسابقة الصوت الذهبى، أسسها الفنان الراحل محسن فاروق، صوليست الموسيقى العربية في دار الأوبرا، ومؤسس بيت الغناء العربي،
وتتضمن شروط المسابقة أن يكون المتسابق مصري الجنسية، أن يكون سن المتقدم من 18 سنة وحتى عن 30 سنة، وأن يقدم المتسابق في المرحلة الأولى من التصفيات أحد أعمال الموسيقي العربية، وفي المرحلة الثانية يقدم المتسابق طقطوقة أو دور أو مونولوج، بالإضافة لقصيدة أو دور.
تمنح جوائز مالية للفائزين الثلاثة الأوائل وشهادة تقدير وميدالية، ومن الجائزة الرابعة وحتى العاشرة شهادة تقدير وميدالية.
يتم سحب استمارة الاشتراك من مقر صندوق التنمية الثقافية بساحة الأوبرا، أو بمنافذ البيع التابعة لقطاع الصندوق، أو من الموقع الإلكتروني للصندوق.
ويشار إلى أن الهدف من المسابقة هو عمل مشروع قومي يبرز الاستراتيجية الخاصة بتحقيق العدالة الثقافية، حيث أن مصر غنية بالمواهب الإبداعية التي تعد أحد وسائل الحفاظ على الهوية.
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