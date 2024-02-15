مد فترة تلقى طلبات الاشتراك في الدورة السابعة لمسابقة الصوت الذهبى

MENAFN - Youm7) اعلن قطاع صندوق التنمية الثقافية ، برئاسة الفنان الدكتور وليد قانوش، عن مد تلقي طلبات الاشتراك في الدورة السابعة من مسابقة (الصوت الذهبي)، إلى يوم 21 فبراير الجارى.

يشار إلى ان مسابقة الصوت الذهبى، أسسها الفنان الراحل محسن فاروق، صوليست الموسيقى العربية في دار الأوبرا، ومؤسس بيت الغناء العربي،

وتتضمن شروط المسابقة أن يكون المتسابق مصري الجنسية، أن يكون سن المتقدم من 18 سنة وحتى عن 30 سنة، وأن يقدم المتسابق في المرحلة الأولى من التصفيات أحد أعمال الموسيقي العربية، وفي المرحلة الثانية يقدم المتسابق طقطوقة أو دور أو مونولوج، بالإضافة لقصيدة أو دور.

تمنح جوائز مالية للفائزين الثلاثة الأوائل وشهادة تقدير وميدالية، ومن الجائزة الرابعة وحتى العاشرة شهادة تقدير وميدالية.

يتم سحب استمارة الاشتراك من مقر صندوق التنمية الثقافية بساحة الأوبرا، أو بمنافذ البيع التابعة لقطاع الصندوق، أو من الموقع الإلكتروني للصندوق.

ويشار إلى أن الهدف من المسابقة هو عمل مشروع قومي يبرز الاستراتيجية الخاصة بتحقيق العدالة الثقافية، حيث أن مصر غنية بالمواهب الإبداعية التي تعد أحد وسائل الحفاظ على الهوية.

