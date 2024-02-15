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سرقة تمثال لاعب البيسبول جاكى روبنسون بالولايات المتحدة ..ماذا حدث؟

2/15/2024 2:30:36 PM
(MENAFN- Youm7) أعلنت الشرطة الأمريكية، أنه تم القبض على رجل يبلغ من العمر 45 عامًا قام بسرقة تمثا برونزي للاعب البيسول جاكي روبنسون من حديقة المدينة في كانساس بالولايات المتحدة الأمريكية.


تم قطع التمثال من قاعدته عند الكاحلين في 26 يناير الماضى، وعُثر على التمثال بعد خمسة أيام في سلة المهملات بعد إشعال النار فيه.

وقالت الشرطة إن نية السرقة كانت بيع البرونز مقابل قيمته الخردة، وأنه لا يوجد دليل على سرقة التمثال بدافع الكراهية، وفقا لما ذكره موقع ارت نيوز.


بقايا تمثال البيسبول


قطع اللصوص تمثال لاعب البيسبول التاريخي من قاعدته في حديقة ماك آدامز، ولم يتبق منهم سوى قدميه، توفي روبنسون في عام 1972.

وفي 31 يناير الماضى، عثرت فرق الإطفاء على البقايا المحترقة لتمثال روبنسون داخل سلة مهملات تقع في حديقة أخرى بالمدينة على بعد حوالي 7 أميال حالة الرفات تعني أنه لا يمكن إنقاذها.

وقالت الشرطة إن فيديو المراقبة أظهر سرقة التمثال، وكان هناك ثلاثة أفراد متورطين.

وعثر على الشاحنة التي يعتقد أنها استخدمت لنقل التمثال، وبعد سرقة التمثال، تدفقت التبرعات للمساعدة في استبداله، حيث تم جمع ما يقرب من 200 ألف دولار، والتكلفة التقديرية لإعادة تصميم القالب الأصلي للتمثال
تترواح ما بين 50 ألف دولار إلى 75 ألف دولار.







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