سرقة تمثال لاعب البيسبول جاكى روبنسون بالولايات المتحدة ..ماذا حدث؟

(MENAFN
- Youm7) أعلنت الشرطة الأمريكية، أنه تم القبض على رجل يبلغ من العمر 45 عامًا قام بسرقة تمثا برونزي للاعب البيسول جاكي روبنسون من حديقة المدينة في كانساس بالولايات المتحدة الأمريكية.
تم قطع التمثال من قاعدته عند الكاحلين في 26 يناير الماضى، وعُثر على التمثال بعد خمسة أيام في سلة المهملات بعد إشعال النار فيه.
وقالت الشرطة إن نية السرقة كانت بيع البرونز مقابل قيمته الخردة، وأنه لا يوجد دليل على سرقة التمثال بدافع الكراهية، وفقا لما ذكره موقع ارت نيوز.
بقايا تمثال البيسبول
قطع اللصوص تمثال لاعب البيسبول التاريخي من قاعدته في حديقة ماك آدامز، ولم يتبق منهم سوى قدميه، توفي روبنسون في عام 1972.
وفي 31 يناير الماضى، عثرت فرق الإطفاء على البقايا المحترقة لتمثال روبنسون داخل سلة مهملات تقع في حديقة أخرى بالمدينة على بعد حوالي 7 أميال حالة الرفات تعني أنه لا يمكن إنقاذها.
وقالت الشرطة إن فيديو المراقبة أظهر سرقة التمثال، وكان هناك ثلاثة أفراد متورطين.
وعثر على الشاحنة التي يعتقد أنها استخدمت لنقل التمثال، وبعد سرقة التمثال، تدفقت التبرعات للمساعدة في استبداله، حيث تم جمع ما يقرب من 200 ألف دولار، والتكلفة التقديرية لإعادة تصميم القالب الأصلي للتمثال
تترواح ما بين 50 ألف دولار إلى 75 ألف دولار.
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