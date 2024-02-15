لوحة المناظر الطبيعية لفرانسيس بيكون تتصدر مزاد كريستيز..اعرف ثمنها

(MENAFN
- Youm7) تتصدر لوحة "المناظر الطبيعية" التي رسمها فرانسيس بيكون عام 1963 بالقرب من مالاباتا، طنجة، مزاد كريستيز الذى يقدم لوحات تعود إلى القرن العشرين والحادي والعشرين في لندن يوم 7 مارس.
وهذه هي المرة الأولى التي يعود فيها العمل إلى السوق منذ ما يقرب من 40 عامًا، ويتراوح تقدير ما قبل البيع للعمل بين 15 مليون جنيه إسترليني و20 مليون جنيه إسترليني (18.8 مليون دولار إلى 25 مليون دولار).
وقد بيعت نفس اللوحة من قبل في دار سوثبي للمزادات في نيويورك سابقا
مقابل 517 ألف دولار، وكان هذا الرقم يمثل رقم قياسي عالمي للوحة، وفقا لما ذكره موقع أرت نت.
اللوحة مستوحاة من المناظر الطبيعية للفنان فنسنت فان جوخ، هذه اللوحة مليئة بالكثافة العاطفية التي يحتفل بها بيكون.
وقالت كاثرين أرنولد، المشرفة على مزاد "فن ما بعد الحرب والفن المعاصر" في كريستيز ، إن اللوحة تمثل أقصى درجات الحب والخسارة والألم في أعقاب وفاة حبه الكبير".
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