لوحة المناظر الطبيعية لفرانسيس بيكون تتصدر مزاد كريستيز..اعرف ثمنها

MENAFN - Youm7) تتصدر لوحة "المناظر الطبيعية" التي رسمها فرانسيس بيكون عام 1963 بالقرب من مالاباتا، طنجة، مزاد كريستيز الذى يقدم لوحات تعود إلى القرن العشرين والحادي والعشرين في لندن يوم 7 مارس.

وهذه هي المرة الأولى التي يعود فيها العمل إلى السوق منذ ما يقرب من 40 عامًا، ويتراوح تقدير ما قبل البيع للعمل بين 15 مليون جنيه إسترليني و20 مليون جنيه إسترليني (18.8 مليون دولار إلى 25 مليون دولار).







وقد بيعت نفس اللوحة من قبل في دار سوثبي للمزادات في نيويورك سابقا

مقابل 517 ألف دولار، وكان هذا الرقم يمثل رقم قياسي عالمي للوحة، وفقا لما ذكره موقع أرت نت.

اللوحة مستوحاة من المناظر الطبيعية للفنان فنسنت فان جوخ، هذه اللوحة مليئة بالكثافة العاطفية التي يحتفل بها بيكون.

وقالت كاثرين أرنولد، المشرفة على مزاد "فن ما بعد الحرب والفن المعاصر" في كريستيز ، إن اللوحة تمثل أقصى درجات الحب والخسارة والألم في أعقاب وفاة حبه الكبير".