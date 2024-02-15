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الذكاء الاصطناعى خارج عن السيطرة.. باحث يحذر من فقدان القدرة على التحكم فيه

2/15/2024 2:30:32 PM
(MENAFN- Youm7) حذر باحث بشأن تهديد الذكاء الاصطناعي للبشرية بسبب عدم العثور على دليل على إمكانية التحكم في التكنولوجيا، حيث تلقى الدكتور رومان في يامبولسكي، خبير سلامة الذكاء الاصطناعي، تمويلًا من الملياردير إيلون ماسك لدراسة الأنظمة الذكية المتقدمة التي هي محور كتابه القادم "الذكاء الاصطناعي: غير قابل للتفسير، ولا يمكن التنبؤ به، ولا يمكن السيطرة عليه".



ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يتناول الكتاب كيف أن الذكاء الاصطناعي لديه القدرة على إعادة تشكيل المجتمع بشكل كبير، وليس دائمًا لصالحنا، ولديه القدرة على التسبب في كارثة وجودية.



أجرى يامسولسكي، وهو أستاذ مشارك في علوم الكمبيوتر في جامعة لويزفيل، فحصًا للأدبيات العلمية حول الذكاء الاصطناعي، وخلص إلى أنه لا يوجد دليل على أنه يمكن منع التكنولوجيا من أن تصبح شريرة.



واقترح أنه يجب أن يكون قابلاً للتعديل باستخدام خيارات "التراجع"، وأن يكون محدودًا وشفافًا وسهل الفهم باللغة البشرية، من أجل السيطرة الكاملة على الذكاء الاصطناعي.



وقال يامسولسكي في بيان: "لا عجب أن الكثيرين يعتبرون هذه المشكلة هي أهم مشكلة واجهتها البشرية على الإطلاق"، مضيفا "النتيجة يمكن أن تكون الانقراض، ومصير الكون على المحك".



يُقال إن ماسك قدم التمويل لـ يامبولسكي الماضي، لكن المبلغ والتفاصيل غير معروفة، وفي عام 2019، كتب يامسولسكي منشورًا على مدونة Medium يشكر فيه Musk "لتمويل عمله جزئيًا في مجال سلامة الذكاء الاصطناعي".



كما دق الرئيس التنفيذي لشركة Tesla ناقوس الخطر بشأن الذكاء الاصطناعي، وتحديداً في عام 2023 عندما وقع هو وأكثر من 33000 من خبراء الصناعة على خطاب مفتوح حول مستقبل الحياة.



شاركت الرسالة أن مختبرات الذكاء الاصطناعي حاليًا محصورة في سباق خارج عن السيطرة لتطوير ونشر عقول رقمية أكثر قوة لا يستطيع أحد، ولا حتى منشئوها، فهمها أو التنبؤ بها أو التحكم فيها بشكل موثوق.



أعرب ماسك عن رغبته في ضمان إمكانية إدارة الذكاء الاصطناعي والروبوتات الخاصة بشركاته من جانب الأشخاص، بما في ذلك جعل روبوت تسلا "أوبتيموس" ضعيفًا بدرجة كافية بحيث لا يمكنه إيذاء الناس.



وقال عند إعلانه عن أوبتيموس في عام 2021: "لقد قمنا بإعداده بحيث تكون على المستوى الميكانيكي، وعلى المستوى المادي، بحيث يمكنك الهروب منها وعلى الأرجح التغلب عليها".



ويبدو أن كتاب يامبولسكي القادم يردد صدى هذه المخاوف، وأثار مخاوف بشأن الأدوات الجديدة التي تم تطويرها في السنوات الأخيرة فقط والتي تشكل مخاطر على البشرية، بغض النظر عن الفائدة التي توفرها هذه النماذج.



شهد العالم بدء الذكاء الاصطناعي في إنشاء الاستعلامات وكتابة رسائل البريد الإلكتروني وكتابة التعليمات البرمجية.



تعمل هذه الأنظمة على اكتشاف السرطان، وإنشاء أدوية جديدة، وعلى جانب آخر استخدامها للبحث عن الأهداف ومهاجمتها في ساحة المعركة.



وتوقع الخبراء أن تحقق التكنولوجيا التفرد بحلول عام 2045، وهو الوقت الذي تتفوق فيه التكنولوجيا على الذكاء البشري ولديها القدرة على إعادة إنتاج نفسها، وحينها قد لا نتمكن من السيطرة عليها.












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