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ذكاء اصطناعى جديد يمكنه تحويل النص إلى صورة.. تعرف على Stable Cascade

2/15/2024 2:30:32 PM
(MENAFN- Youm7) تم إصدار أحدث نموذج من برنامج لـ Stability AI والخاص بتوليد الصور بالذكاء الاصطناعى ، الذى يسمى Stable Cascade، ويعد أسرع وأقوى من سابقه الرائد في الصناعة، فالتقنية المستخدمة فيه هى أساس العديد من أدوات الذكاء الاصطناعي الأخرى لتحويل النص إلى صورة، وفقا لتقرير theverge.
ويمكن لـ Stable Cascade إنشاء صور وإعطاء أشكال مختلفة للصورة الدقيقة التي أنشأها، أو محاولة زيادة دقة الصورة الموجودة.
وتشتمل ميزات تحرير النص إلى صورة أخرى على الرسم الداخلي والرسم الخارجي، حيث سيقوم النموذج بتحرير جزء معين فقط من الصورة، بالإضافة إلى ميزة Canny Edge، حيث يمكن للمستخدمين إنشاء صورة جديدة فقط باستخدام حواف الصورة الموجودة.
ويتواجد النموذج الجديد على GitHub للباحثين ولكن ليس للاستخدام التجارى، ويجلب المزيد من الخيارات حتى مع قيام شركات مثل Google وحتى Apple بإصدار نماذج توليد الصور الخاصة بها.
وعلى عكس نماذج Stable Diffusion الرائدة في Stability، فإن Stable Cascade ليس نموذجًا لغويًا واحدًا كبيرًا ، بل إنه ثلاثة نماذج مختلفة تعتمد على بنية Würstchen ، المرحلة الأولى، المرحلة C، تضغط مطالبات النص إلى أجزاء كامنة (أو أجزاء أصغر من التعليمات البرمجية) التي يتم بعد ذلك تمريرها إلى المرحلتين A وB لفك تشفير الطلب.
ويؤدي تقسيم الطلبات إلى أجزاء أصغر إلى ضغط الطلب ليتطلب ذاكرة أقل، وساعات أقل من التدريب على وحدات معالجة الرسومات التي يصعب العثور عليها، ويعمل بشكل أسرع مع الأداء الأفضل "في كل من المحاذاة السريعة والجودة الجمالية، واستغرق إنشاء الصورة حوالي 10 ثوانٍ مقارنة بـ 22 ثانية لنموذج SDXL المستخدم حاليًا.
وساعد Stability AI في نشر طريقة النشر المستقر وكان أيضًا موضوعًا للعديد من الدعاوى القضائية التي تزعم أن Stable Diffusion تم تدريبه على البيانات المحمية بحقوق الطبع والنشر دون الحصول على إذن من أصحاب الحقوق، حيث يتم رفع دعوى قضائية في المملكة المتحدة من جانب Getty Images ضد Stability AI إلى المحاكمة.











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