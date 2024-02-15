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أبل تصدر النسخة التجريبية الثالثة من نظام التشغيل Ios 17.4

2/15/2024 2:30:32 PM
(MENAFN- Youm7) أصدرت شركة Apple اليوم النسخة التجريبية الثالثة من تحديثات iOS 17.4 وiPadOS 17.4 القادمة لمختبري النسخة التجريبية العامة، مما يسمح لغير المطورين باختبار البرنامج قبل إصداره، وتأتي النسخة التجريبية العامة الثالثة من iOS 17.4 وiPadOS 17.4 بعد أسبوع من إصدار Apple للنسخة التجريبية الثانية، وفقاً لموقع macrumors.



يمكن لمختبري الإصدار التجريبي العام الحصول على الإصدار التجريبي من خلال فتح تطبيق الإعدادات، والانتقال إلى قسم تحديث البرنامج، والضغط على خيار "تحديثات بيتا"، والتبديل بين iOS 17 أو iPadOS 17 Public Beta، ويلزم التسجيل في موقع الاختبار التجريبي الخاص بشركة Apple.



يقدم الإصداران التجريبيان من iOS 17.4 وiPadOS 17.4 مجموعة كبيرة من التغييرات للمستخدمين في الاتحاد الأوروبي، مما يسمح بمتاجر تطبيقات بديلة وطرق دفع بديلة.



هناك خيارات جديدة لاختيار المتصفح الافتراضي، وقد تم فتح NFC للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى، ولم يتم إلزام المتصفحات باستخدام WebKit.



إلى جانب هذه التغييرات، يجلب التحديث أيضًا شخصيات رموز تعبيرية جديدة، ونصوص Podcast، وتعديلات على Safari، وتلميحات لما يمكن أن نتوقعه من الجيل التالي من CarPlay.












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