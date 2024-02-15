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دعوى قضائية ضد شركات التواصل الاجتماعى بسبب الإضرار بالصحة العقلية للأطفال

2/15/2024 2:30:32 PM
(MENAFN- Youm7) بعد تصنيف وسائل التواصل الاجتماعى على أنها "خطر على الصحة العامة" فى أواخر يناير، ترفع مدينة نيويورك الآن دعوى قضائية ضد شركات ميتا وجوجل وسناب وتيك توك بتهمة "تأجيج أزمة الصحة العقلية للشباب على مستوى البلاد".



وعلى وجه التحديد، تواجه هذه الشركات ثلاث تهم فى الدعوى: الإزعاج العام، والإهمال، والإهمال الجسيم.



وتتهم إدارة العمدة إريك آدامز TikTok وInstagram وFacebook وSnapchat وYouTube بـ "تعريض الصحة العقلية لأطفالنا للخطر، وتعزيز الإدمان، وتشجيع السلوك غير الآمن".



ويُزعم أن هذه الأمور يتم تحقيقها عن طريق خوارزميات ضارة وآليات شبيهة بالمقامرة والتلاعب من خلال المعاملة بالمثل، مما يجعل المستخدم "يشعر بأنه مضطر للرد على إجراء إيجابي بإجراء إيجابي آخر".



وتعتقد المدينة أن هناك علاقة بين الزيادة في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وانخفاض الصحة العقلية للشباب المحليين على مدى أكثر من عقد من الزمان.



ردًا على ذلك، قالت شركتا جوجل وميتا لشبكة CNBC إنهما عملا دائمًا مع خبراء فى سلامة الشباب وقدموا أدوات الرقابة الأبوية، وسلط تيك توك من ByteDance الضوء أيضًا على بعض أدواته المحددة لـ Axios، وهي الميزات المقيدة بالفئة العمرية، وأدوات الرقابة الأبوية، والحد الزمنى التلقائي لمدة 60 دقيقة للمستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا.



ومع ذلك، لم تعترف أى من شركات التكنولوجيا بالميزات الإشكالية التي أدرجتها إدارة آدامز ، وتأتى هذه الدعوى القضائية في أعقاب جلسة استماع عقدها مجلس الشيوخ مؤخرًا حول سلامة الأطفال عبر الإنترنت، والتي حضرها الرؤساء التنفيذيون لشركات التكنولوجيا المذكورة باستثناء جوجل.



وفى كلمته الافتتاحية، قال السيناتور ليندسي جراهام للمسؤولين التنفيذيين في مجال التكنولوجيا إن "أيديكم ملطخة بالدماء فى إشارة إلى استغلال الأطفال عبر الإنترنت والتسلط عبر الإنترنت الذى أدى للأسف إلى الوفيات.



ومن خلال هذه القضية، تريد إدارة آدامز من شركات التكنولوجيا هذه أن تدفع تكاليف خدمات الصحة العقلية للشباب في المدينة، والتي تكلف على ما يبدو أكثر من 100 مليون دولار كل عام، لكن في نهاية المطاف، يتعلق الأمر بإجبار عمالقة التكنولوجيا على التوقف عن التلاعب بالمستخدمين الشباب ودفعهم إلى سلوك إدماني، وكذلك إجبار صناع السياسات على وضع قوانين فيدرالية جديدة تحمي الصحة العقلية للشباب على المنصات الاجتماعية.



وقبل هذه الدعوى القضائية في مدينة نيويورك، واجهت ميتا بالفعل قضية مماثلة من 41 ولاية في أكتوبر 2023، حيث اتُهمت فيها بتضليل الجمهور بشأن سلامة ميزات "الإدمان" لمنصتها، وتمت مقاضاة Meta وSnap وTikTok وGoogle أيضًا في دعوى قضائية متعددة المناطق في عام 2022 بسبب سماتها الإدمانية التى يُزعم أنها تسبب أضرارًا عاطفية وجسدية، بما فى ذلك الموت للمراهقين.












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