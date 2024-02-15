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آبل تزيل تطبيقا يسمح بمشاهدة الأفلام المقرصنة

2/15/2024 2:30:32 PM
(MENAFN- Youm7) أزالت
شركة آبل
تطبيق يدعى kimi من متجر التطبيقات الخاص بها وهو عبارة عن منصة تسمح للمستخدمين بمشاهدة الأفلام المقرصنة على هواتفهم الذكية.



وفقًا لتقرير صادر عن The Verge، قامت شركة آبل بإزالة التطبيق من متجر التطبيقات على أنظمة iOS وiPadOS وmacOS، بعد أن تم وصفه بأنه "مضلل"، يشير التقرير إلى أن التطبيق متاح على متجر التطبيقات منذ سبتمبر 2023 تقريبًا.

وفقًا للتقرير، بدا تطبيق Kimi مشبوهًا ولم يكن تطبيقًا لاختبار الرؤية، كما لا يحتوي التطبيق أيضًا على وصف أو لقطات شاشة مناسبة.



ومع ذلك، تم وضع كيمي في المرتبة الثامنة في قائمة تطبيقات الترفيه المجانية الشائعة في متجر التطبيقات، وفي المرتبة 46 بشكل عام للتطبيقات المجانية، حسبما أضاف التقرير.



عند فتح التطبيق، يتم عرض الأفلام والبرامج التلفزيونية ليتمكن المستخدمون من مشاهدتها، وأشار التقرير إلى أن هذا التطبيق أيضًا لا يحتوي على أي شاشة بداية أو خدعة لفتحه ولم يكن مخفيًا تحت أي طبقة من الشرعية.



يشبه التطبيق تطبيق Popcorn Time الأقدم والذي كان متاحًا على متجر تطبيقات آبل منذ سنوات، يسمح هذا التطبيق أيضًا للمستخدمين ببث الأفلام من السيول، ولم يؤكد التقرير ما إذا كان Kimi يستخدم أيضًا السيول لاستضافة كل هذا المحتوى والذي سيكون مكلفًا أيضًا.



ويشير التقرير أيضًا إلى أن علامة التبويب "بحث" في التطبيق تحتوي على خيارات تصفية سهلة، بل إنها تتضمن علامة تبويب "تصنيف" تعرض محتوى المستخدمين مثل ما يشاهده الأشخاص أكثر أو ما هو جديد.



يسمح هذا التطبيق أيضًا للمستخدمين بتنزيل الأفلام، ومع ذلك، ليس كل المحتوى يتمتع بجودة مشاهدة جيدة. كما أنها لم تشارك معلومات مثل تفاصيل طاقم الفيلم أو المعلومات التافهة، يدعي التقرير أن التطبيق "مصمم ليوصلك إلى الأفلام التي تريدها في أسرع وقت ممكن، بغض النظر عن شرعيتها".



ولم تكشف شركة آبل عن كيفية تجاوز هذا التطبيق لفريق مراجعة التطبيقات في متجر التطبيقات الخاص بالشركة.



لسنوات، أصر صانع آيفون على أن متجر التطبيقات المقفل ضروري للحفاظ على أمان مستخدمي iOS.



وجادلت الشركة أيضًا ضد اللوائح التي تتطلب من آبل السماح بتطبيقات التحميل الجانبي أو متاجر التطبيقات البديلة.



في الآونة الأخيرة، تم رصد تطبيق تصيد احتيالي أيضًا على متجر التطبيقات App Store والذي كان يتظاهر بأنه LastPass.


















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